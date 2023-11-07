移民太多 義大利總理：暫時送往阿爾巴尼亞

義大利總理梅洛尼（右）與阿爾巴尼亞總理拉瑪（左）6日在羅馬的義大利總理府會晤。（歐新社）

義大利 總理梅洛尼 6日宣布，將在阿爾巴尼亞成立移民 中心，把前來義大利正在等待申請過關的移民送往阿爾巴尼亞。

路透6日報導，過去一年來，前往義大利的移民數量幾乎翻倍。梅洛尼表示，阿爾巴尼亞的移民中心將於2024年春天啟用，預計將能初步安置約3000移民，但期望未來收容數量能夠上升至每年3.6萬人。

截至目前為止，義大利2023年的海上移民數量為14.5萬人，主要來自幾內亞、象牙海岸及突尼西亞；相較之下，2022年僅8.8萬人。

梅洛尼政府已針對人口走私分子加重刑期，並決定增加國內的移民收容機構數量，讓移民在等待申請通過之前暫時停留。但梅洛尼所屬的極右派政黨義大利兄弟黨長期以來都認為，移民收容機構應設置在歐盟以外地區，例如北非，但北非國家至今都沒有接受義大利的提案。

梅洛尼辦公室的一名消息人士指出，該計畫旨在阻止移民離境及人口販運，且對象僅限於由義大利海巡隊或海軍救起的難民，由慈善團體或非營利組織（NGO）救起的人士則不在計畫實施範圍內。

梅洛尼說，移民中的懷孕婦女及其他脆弱群體等，將不會被送往阿爾巴尼亞。此外，她也宣布了計畫經費等細目，但計畫目前處於初步階段，轉移大批移民的具體措施則尚未制定。

梅洛尼說，這些收容中心將由義大利政府管轄。英國衛報指出，義大利的移民政策前所未見，且目前並不確定法律上是否可行，因為該計畫如果落實，將意味著阿爾巴尼亞把部分領土讓渡給義大利。