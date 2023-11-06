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看不下以色列血腥空襲加薩 美歐多地援巴 多國召回駐以大使

編譯中心／綜合5日電
大批支持巴勒斯坦的民眾4日在美國白宮前示威，要求加薩立即停火。（美聯社）
大批支持巴勒斯坦的民眾4日在美國白宮前示威，要求加薩立即停火。（美聯社）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日突襲以色列，以軍報復空襲加薩並派出地面部隊入侵。以哈戰爭至今將近一個月，已造成加薩近萬人喪生，150萬人流離失所，同情以色列的聲音幾乎消失，如今聯合國譴責以軍在加薩的密集轟炸和全面封鎖行動造成人道災難，各國呼籲停火，玻利維亞與以色列斷交，抗議以軍血腥空襲加薩，土耳其、巴林、約旦、哥倫比亞、宏都拉斯、智利、查德等國召回駐以大使。

哈瑪斯控制的加薩衛生部5日表示，近一個月來，加薩已有9770人因以軍的空襲和砲火喪生，包括4800名孩童。哈瑪斯突襲則導致以色列1400人喪生，240人成為人質。

突襲行動三天後，以色列總理內唐亞胡誓言消滅哈瑪斯復仇，當時美國總統拜登說，他保證支持以色列。然而，以色列隨即開始密集空襲加薩加薩北部四分之一建物毀損。除了哈瑪斯的軍事據點，醫院、難民營相繼遇襲，平民傷亡不斷攀升，其中許多是老弱婦孺。

以軍並對加薩全面封鎖，切斷水電、燃料和物資運送，民眾只能靠聯合國的人道物資求生，許多醫院因沒電沒藥停擺。以軍並下令加薩北部居民全數撤離，加上住處被炸毀，150萬加薩人流離失所。

聯合國抨擊，以軍封鎖行動和密集空襲，形同對加薩平民集體報復，空襲加薩難民營也造成大量平民傷亡，「這些不成比率的攻擊，可能等同於戰爭罪行」。

路透報導，華盛頓、倫敦、巴黎、安卡拉、伊斯坦堡、雪梨等大城，4日皆湧現支持巴勒斯坦人的民眾抗議，呼籲停火及譴責以色列。

華府數萬人上街遊行，是以哈戰爭以來規模最大的支持巴人示威，民眾在白宮前揮舞巴勒斯坦旗幟，呼喊口號指責拜登總統支持以色列，形同涉入一場「種族滅絕」。主辦單位「立即行動制止戰爭和結束種族主義」宣稱，30萬人參加示威。

與此同時，多國譴責以色列濫殺平民，巴林除召回駐以大使外，並暫停與以色列的經濟合作關係；土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其已「排除」以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），不會再與其聯繫，又指準備把以色列的罪行訴諸國際刑事法院（ICC）。

印尼伊斯蘭學者理事會在雅加達舉行聲援巴勒斯坦集會，許多民眾高舉旗幟、呼喊口號，逾...
印尼伊斯蘭學者理事會在雅加達舉行聲援巴勒斯坦集會，許多民眾高舉旗幟、呼喊口號，逾萬人將廣場擠得水洩不通。印尼外長勒特諾在現場重申政府支持巴國民眾抗爭。(路透)

加薩 以色列 哈瑪斯

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