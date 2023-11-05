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空污連日爆表…印度首都令停課至10日 台商與居民紛紛「出逃」

中央社／新德里5日專電
德里首都轄區空氣污染嚴重，4日與5日的空氣品質指標（AQI）都已爆表。圖為德里地標「印度門」籠罩在灰濛濛之中。（中央社）
德里首都轄區空氣污染嚴重，4日與5日的空氣品質指標（AQI）都已爆表。圖為德里地標「印度門」籠罩在灰濛濛之中。（中央社）

德里首都轄區空氣污染程度連日爆表，迫使德里政府教育廳已下令學校延長停課至10日，以免學生曝露在危險的環境之中，而在部分德里居民與台商也利用週末機會暫時「出逃」。

每年冬天將至之際，德里周遭省分農民為趕下一個耕作期都會焚燒稻稈，飄來的煙霧導致德里空氣品質急速惡化，而街友因天寒而焚燒木柴取暖、民眾為迎接節慶燃放爆竹等，使空污情況雪上加霜。

根據印度地球科學部附屬空氣品質及天氣預測與研究系統機構（SAFAR）數據，德里地區整體空氣品質指標（AQI）今天中午即時數字為521，已經爆表，而昨天更是一度突破700。

印度空污指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」，超過500即已爆表。

德里政府2日已宣布學校停課至今天，但今天德里教育廳再宣布，小學停課時間延長至10日，至於中學則由校方決定，可以改為線上上課。

今天上午從德里到鄰省齋浦爾（Jaipur）出差的印度勝利體育總經理熊華彬，在群組分享高速公路上的照片，景色一片灰濛，視野能見度低，苦笑形容這是「末日景象」。

熊華彬並笑稱，他在出差之餘也兼「逃離德里」，所幸出了德里將近1個小時的車程之後，天空就開始漸漸清朗。

事實上，就連部分德里居民也會利用週末離開德里，到外省旅遊兩天，或是到親友家暫住，讓肺部喘息。

德里空污情況預料會持續到11月中旬最盛大節慶「排燈節」（Diwali）之後。德里政府近日已出動1萬8000輛灑水車灑水，並禁止老舊柴油車上路、各工地暫停施工，且控制垃圾場的垃圾焚化規模。

根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir列出的空污之城名單，印度有3座城市進入前10名，分別是德里、孟買（Mumbai）和加爾各答（Kolkata）。

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