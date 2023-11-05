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尼泊爾強震釀143死 災區救援困難

編譯中心／綜合4日電
尼泊爾西部地區賈加科特發生強烈地震，死傷慘重。（歐新社）
尼泊爾西部地區賈加科特發生強烈地震，死傷慘重。（歐新社）

尼泊爾西部偏遠地區幾個孤立縣3日深夜遭到規模5.6地震襲擊，官員4日表示，至少已有143人死亡。由於受災村莊散落在偏遠山丘上，官員仍無法取得聯繫，安全單位也正與時間賽跑，展開搶通道路的搜救行動，他們擔憂強震的死亡人數恐再攀升。

綜合媒體報導，這起地震的震央位於首都加德滿都以西約500公里處，深度僅18公里。尼泊爾內政部發言人表示，受災最嚴重的兩個縣為賈賈科特（Jajarkot）和魯孔（Rukum），有關當局已統計這兩個縣還有上百人受傷，部分地區的通訊也被切斷。而安全部隊已出動協助救災行動。

數十名骨折或頭部受傷的生還者被緊急送往印度邊界附近小城尼泊爾根傑（Nepalgunj）的一所醫院治療。懷裡抱著自己嬰孩的女傷者歐利（Kamala Oli）告訴法新社：「地震發生時我們正在睡覺，屋裡有我們3個人，只有2人活下來。」

社群媒體上流傳的地震後畫面顯示，災區民眾在黑暗中從崩塌住宅和建築物的殘破瓦礫中努力挖掘，以拉出生還者。

尼泊爾全國警察發言人卡塔亞特（Kuber Kathayat）告訴法新社：「賈賈科特已有105人死亡，魯孔有38死。」他還說，當局統計兩縣合計已有100多名傷者。

尼泊爾安全部隊已被派遣徒步或乘直升機前往災區協助搜救任務。卡納里省警方發言人稱，由於賈賈科特縣和魯孔縣地處偏遠，使得資訊難以傳遞。

「一些道路已經因為受損而無法通行，但我們正在嘗試從一些替代道路抵達當地。」

此次地震還影響到600公里外的印度新德里等城市，當地也感受到震感。X上的影片顯示，一些建築物內的人群被疏散，人們跑到街上。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）4日抵達地震發生地點訪視。他之前對於地震造成的人員和財物損傷表達「深切哀痛」，還說「政府以嚴肅態度提供受害者撫慰，以及治療傷者」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也對這起地震造成罹難者「深感哀痛」，並表示「印度與尼泊爾人民團結一致，並準備好提供一切可能協助」。

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