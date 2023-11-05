尼泊爾強震釀143死 災區救援困難

尼泊爾西部地區賈加科特發生強烈地震，死傷慘重。（歐新社）

尼泊爾西部偏遠地區幾個孤立縣3日深夜遭到規模5.6地震 襲擊，官員4日表示，至少已有143人死亡。由於受災村莊散落在偏遠山丘上，官員仍無法取得聯繫，安全單位也正與時間賽跑，展開搶通道路的搜救行動，他們擔憂強震的死亡人數恐再攀升。

綜合媒體報導，這起地震的震央位於首都加德滿都以西約500公里處，深度僅18公里。尼泊爾內政部發言人表示，受災最嚴重的兩個縣為賈賈科特（Jajarkot）和魯孔（Rukum），有關當局已統計這兩個縣還有上百人受傷，部分地區的通訊也被切斷。而安全部隊已出動協助救災行動。

數十名骨折或頭部受傷的生還者被緊急送往印度 邊界附近小城尼泊爾根傑（Nepalgunj）的一所醫院治療。懷裡抱著自己嬰孩的女傷者歐利（Kamala Oli）告訴法新社：「地震發生時我們正在睡覺，屋裡有我們3個人，只有2人活下來。」

社群媒體 上流傳的地震後畫面顯示，災區民眾在黑暗中從崩塌住宅和建築物的殘破瓦礫中努力挖掘，以拉出生還者。

尼泊爾全國警察發言人卡塔亞特（Kuber Kathayat）告訴法新社：「賈賈科特已有105人死亡，魯孔有38死。」他還說，當局統計兩縣合計已有100多名傷者。

尼泊爾安全部隊已被派遣徒步或乘直升機前往災區協助搜救任務。卡納里省警方發言人稱，由於賈賈科特縣和魯孔縣地處偏遠，使得資訊難以傳遞。

「一些道路已經因為受損而無法通行，但我們正在嘗試從一些替代道路抵達當地。」

此次地震還影響到600公里外的印度新德里等城市，當地也感受到震感。X上的影片顯示，一些建築物內的人群被疏散，人們跑到街上。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）4日抵達地震發生地點訪視。他之前對於地震造成的人員和財物損傷表達「深切哀痛」，還說「政府以嚴肅態度提供受害者撫慰，以及治療傷者」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也對這起地震造成罹難者「深感哀痛」，並表示「印度與尼泊爾人民團結一致，並準備好提供一切可能協助」。