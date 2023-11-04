美國防部：已阻止戰火外擴 衝突控制在以色列、哈瑪斯之間

一場以色列空襲後，黎巴嫩村落阿爾布斯坦（Al-Bustan）附近山丘上3日冒出濃煙。10月7日衝突爆發後，黎巴嫩南部邊境就屢傳和以色列交火，多是以軍和真主黨的衝突。（Getty Images）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上個月引發以巴戰火，外界憂心衝突可能在中東擴散，不過英國廣播公司（BBC）4日引述美國國防部發言人賴德在BBC「新聞之夜」節目表示，更廣泛的區域衝突「已被阻止」，目前可看見相關衝突被控制在以色列和哈瑪斯之間。

此前，伊朗 支持的黎巴嫩什葉派武裝團體真主黨領袖納斯拉勒，3日發表10月7日衝突爆發以來的首場談話，並未下令旗下戰士投入全面戰爭。

賴德被問到是否成功嚇阻真主黨涉入衝突時表示，美國政府、國防部的一項重要目標，是預防以哈交戰演變為更廣泛區域衝突，因此在當地部署2個美國航空母艦打擊群等額外軍力，提供美國更多選項和能力，以因應各種潛在意外狀況。

賴德並表示，確實可發現「一場更廣泛的區域衝突已被阻止」，美國會持續致力於此。賴德也說，美方並不企圖對伊朗或在中東各地挑起衝突，而是盡力遏阻戰火，力促中東局勢回歸安全穩定。

雖然衝突外擴跡象較少，但以哈之間衝突持續。以色列總理內唐亞胡3日拒絕來訪的美國國務卿布林肯 所倡導「人道暫停（交戰）」的構想，表明直到人質全數獲釋前不會停止攻擊加薩 。

布林肯4日在約旦出訪，將和多名阿拉伯國家代表舉行討論，這些國家預期會呼籲在加薩實施人道停火。BBC報導，布林肯將會見約旦國王阿布杜拉二世，並會晤約旦、卡達、沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國的外交部長，以及巴勒斯坦自治政府代表。