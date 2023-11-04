尼泊爾深夜強震 規模6.4至少69死

尼泊爾西部賈賈科特地區3日深夜發生強震，造成至少69人死亡。(Getty Images)

尼泊爾西部賈賈科特（Jajarkot）地區3日深夜發生強震，造成至少69人死亡與數十人受傷，目擊者說災區有房屋倒塌，連遠至印度 的新德里都可以感受到搖晃。

路透報導，尼泊爾國家地震 中心（National Seismological Centre）表示，這起地震規模為6.4，但德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）之後下修至5.7，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）稱地震規模為5.6。

當地官員說，無法與賈賈科特震央附近地區建立聯繫。賈賈科特是丘陵地區，人口有19萬人，村莊散落於偏遠的山丘上。

賈賈科特當地官員夏瑪（Harish Chandra Sharma）說，賈賈科特縣至少有34人罹難，在鄰近的西魯孔縣（Rukum West），警方官員巴塔萊（Namaraj Bhattarai）說據報至少有35人死亡。

巴塔萊說：「由於地震引起山崩，搜救團隊必須打通被阻斷的道路才能抵達災區。」有關當局目前還無法進入震央所在地拉米丹達（Ramidanda）。

總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）X平台上發文，對地震造成生命與財產損失表示深切哀悼，並下令安全單位立即展開搜救行動。

賈賈科特縣官員蘇納爾（Suresh Sunar）在電話中告訴路透，至少有20人受傷就醫。

尼泊爾國家地震中心表示，這起地震是在晚間11時47分發生，震央在卡納里省（Karnali）賈賈科特縣。賈賈科特位於尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）西方約500公里處。

居民說，地震發生後，鄰近地區與遠至加德滿都等地都可以感受到搖晃。警方官員洛卡（Santosh Rokka）在電話中告訴路透社：「有房屋倒塌。民眾衝出屋外。我在一群驚慌失措的人群中。我們正試圖釐清災損詳情。」

據路透目擊者說法，連離震央約600公里遠的印度新德里（New Delhi），在建築物內都可以感受到晃動。上傳於社群媒體 X平台的影片顯示，一些建築疏散人員，民眾紛紛逃到街上。

2015年尼泊爾發生兩起地震，造成約9000人罹難。當時有整座城鎮、百年寺廟與其他古蹟頓時成為斷垣殘壁，另有超過100萬棟房屋損毀，造成約60億美元的經濟損失。