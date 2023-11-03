諾獎得主不戴頭巾 伊朗監獄拒絕送醫

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗女權人士穆罕默迪(Narges Mohammadi)。（Getty Images）

2023年諾貝爾 和平獎得主穆罕默迪(Narges Mohammadi)的家人表示，伊朗監獄 當局因她拒絕服從強制配戴頭巾的規定，而拒絕將她轉送醫院接受緊急醫療照護。

51歲的資深人權活動人士穆罕默迪目前被關押在德黑蘭的伊文監獄(Evin Prison)，她在10月獲頒諾貝爾和平獎，以表彰她「挺身對抗伊朗婦女所受的壓迫」。

穆罕默迪在伊朗去年延燒全國的抗爭浪潮後獲此殊榮。2022年9月，22歲的艾米尼(Mahsa Amini)被控違反服裝規定，遭到警方逮捕後於拘留期間死亡，讓憤怒的伊朗人紛紛走上街頭，引爆伊朗數十年來最大的抗議活動。

穆罕默迪隨後宣布，她在任何情況下都不會戴頭巾。伊朗在1979年的伊斯蘭革命後不久，規定女性在公共場所須戴頭巾。

穆罕默迪的家人在聲明中表示，監獄當局拒絕將患有心臟病和肺部疾病的穆罕默迪轉移到埃文郊外的一家醫院，並警告，她的健康和生命處於危險之中，「典獄長宣布，按上級命令，禁止在她不戴頭巾的情況下轉送心臟醫院，她的轉移已被取消。」

聲明補充說，一支醫療團隊1日來到伊文女子監獄對穆罕默迪進行檢查，因為「監獄甚至拒絕將不戴頭巾的穆罕默迪送往醫務室」。