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全球民主連6年倒退 這些歐洲國家明顯退步

編譯中心／綜合2日電
民主現況調查顯示，俄羅斯在大多數指標上遠低於歐洲平均水準；圖為烏克蘭基輔一處住宅區9月21日在俄羅斯飛彈攻擊中遭摧毀。（路透）
民主現況調查顯示，俄羅斯在大多數指標上遠低於歐洲平均水準；圖為烏克蘭基輔一處住宅區9月21日在俄羅斯飛彈攻擊中遭摧毀。（路透）

國際智庫「國際民主及選舉協助研究所」1日表示，全球有將近一半國家的民主水準正在下滑，一些民主傳統悠久的國家也在其中。

中央社引述法新社和路透報導，總部位於斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（International IDEA）表示，在接受調查的173個國家中，有85國「過去5年在民主表現方面，至少有一項關鍵指標呈倒退趨勢」。

報告顯示，歐洲仍是全球表現最好的地區，但有許多成熟民主國家表現明顯退步，包括英國、葡萄牙、荷蘭、波蘭、奧地利、匈牙利和盧森堡。

這個跨政府組織說，「從美國社會群體平等、奧地利新聞自由到英國訴諸司法的機會…許多成熟的民主國家正在退步。」

「2023全球民主現況」（The Global State of Democracy 2023）報告執筆人之一魯尼（Michael Runey）告訴法新社：「這是我們連續第6年看見民主倒退國家比民主進步國家來得多。」

「國際民主及選舉協助研究所」在年度報告中說，這是自1975年有紀錄以來，全球民主陷入倒退持續時間最長的時期。

報告指出，在奧地利、匈牙利和秘魯等國，獨立法院所體現的法治和免受政治暴力的自由正被削弱。

報告警告說，「全球民主的基石正被削弱。」

魯尼說：「我們也看到歷來表現出色的歐洲、北美和亞洲民主國家出現倒退。」

儘管如此，全球民主仍有一些正面進展，例如部分中歐國家在法治方面有所改善，若干非洲國家腐敗程度降低，政治參與程度也有所提高。

報告顯示，亞塞拜然、白俄羅斯、俄羅斯和土耳其在大多數民主指標上的表現，都遠低於歐洲平均水準。儘管薩爾瓦多和瓜地馬拉等國家近來的民主表現迅速惡化，大多數美洲國家都舉行了可信賴的選舉，並在各類別民主指標中保持中等水準表現。

這項報告根據多項指標進行分析，包括公民自由、司法獨立和政治參與，並確立4個最主要類別，包括代表權、權利、法治和參與。

白俄羅斯 土耳其

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