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哈瑪斯高官放話：將再三重覆襲擊行動 直到摧毀以色列

編譯徐榆涵／即時報導
哈瑪斯官員哈瑪德表示，組織將「再三重複」10月7日行動，直到以色列被消滅。（取材自X平台）
哈瑪斯官員哈瑪德表示，組織將「再三重複」10月7日行動，直到以色列被消滅。（取材自X平台）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日突擊以色列，結果遭到以國反攻報復至今，哈瑪斯官員表示，該組織將「再三重複」10月7日的襲擊，直到以色列被消滅。

哈瑪斯官員哈瑪德（Ghazi Hamad）日前接受黎巴嫩新聞媒體LBCI時表示，「以色列是一個在我們土地上沒有立身之地的國家。我們必須將其移除。」

他表示，「以色列對阿拉伯和伊斯蘭國家構成安全、軍事和政治災難。我們並不羞於這麼說。」

他說，「我們必須給以色列一個教訓，我們會兩次、三次、四次這麼做，阿克薩洪水行動（哈瑪斯10月7日攻擊以色列行動）只是第一次。我們必須付出代價嗎？是的，我們已經準備好付出了。我們被稱為烈士之國，我們為犧牲烈士而感到自豪。」

哈瑪德強調，「以色列的存在造成所有這些痛苦、血和淚。是以色列，而不是我們。我們是佔領的受害者。」稱「沒人應該責怪我們。10月7日、10日或不管幾日，我們所做的一切都是合理的。」

以色列 哈瑪斯 洪水

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