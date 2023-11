哈瑪斯高官放話：將再三重覆襲擊行動 直到摧毀以色列

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 10月7日突擊以色列 ,結果遭到以國反攻報復至今,哈瑪斯官員表示,該組織將「再三重複」10月7日的襲擊,直到以色列被消滅。

哈瑪斯官員哈瑪德(Ghazi Hamad)日前接受黎巴嫩新聞媒體LBCI時表示,「以色列是一個在我們土地上沒有立身之地的國家。我們必須將其移除。」

他表示,「以色列對阿拉伯和伊斯蘭國家構成安全、軍事和政治災難。我們並不羞於這麼說。」

他說,「我們必須給以色列一個教訓,我們會兩次、三次、四次這麼做,阿克薩洪水 行動(哈瑪斯10月7日攻擊以色列行動)只是第一次。我們必須付出代價嗎?是的,我們已經準備好付出了。我們被稱為烈士之國,我們為犧牲烈士而感到自豪。」

哈瑪德強調,「以色列的存在造成所有這些痛苦、血和淚。是以色列,而不是我們。我們是佔領的受害者。」稱「沒人應該責怪我們。10月7日、10日或不管幾日,我們所做的一切都是合理的。」

Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat the October 7 Attack Time and Again Until Israel Is Annihilated; We Are Victims - Everything We Do Is Justified #Hamas #Gaza #Palestinians pic.twitter.com/kXu3U0BtAP