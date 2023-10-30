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梨泰院慘劇追悼會韓總統拒出席 活動成政治角力場

編譯中心／綜合29日電
梨泰院踩踏慘劇受害者家屬29日在首爾市政府廣場，出席事件一周年的悼念集會。（美聯社）
梨泰院踩踏慘劇受害者家屬29日在首爾市政府廣場，出席事件一周年的悼念集會。（美聯社）

去年萬聖節前夕在首爾鬧區梨泰院發生的踩踏事故29日屆滿一周年，受害者家屬等團體舉行追悼活動，重申要求徹查意外原因及懲處失職者，但總統尹錫悅迴避要求，未出席活動，並撇開追究責任問題，只矢言建立「安全」的國家。這場活動在離明年4月南韓國會選舉不到半年的時間點上，難以避免政治角力影響。

罹難者家屬、生還者和社會運動人士29日先到梨泰院慘劇現場，舉行佛教、天主教、基督教（新教）、圓佛教（韓國佛教新興宗派）四大宗派的悼念儀式，其後遊行往首爾市政府。

據韓聯社報導，主辦方向警方申報參加人數為3000人，而當晚實際聚集在首爾廣場人數推算約7000至1萬人，包括最大在野黨共同民主黨黨魁李在明、首爾市長吳世勳等在野黨人士出席活動，執政黨國民力量革新委員會委員長印曜翰等部分執政黨人士則以個人身分出席。印曜翰穿著一身黑西裝到場時，受到部分民眾辱罵，要他「快滾」、「怎麼好意思來這裡」，也有人出手推擠。

尹錫悅幕僚原本也建議尹錫悅出席這次追悼活動，但在發現該活動與共同民主黨共同主辦後決定不出席，認為該活動「政治意味濃厚」。

尹錫悅今天出席在首爾市成北區靈岩教會舉行的追悼禮拜，向逝者及其家屬表達慰問，並表示政府在過去一年內持續努力建設更加安全的韓國，未來也會為此目標加倍努力。

不過，事發至今尚無官員被定罪，讓罹難者家屬及倖存者感到不滿，他們在追悼活動上敦促政府制定特別法，預防對家屬及倖存者的二次傷害、釐清事件真相、擬定防止類似事故再次發生的具體對策。

罹難者家屬協會也在活動中向尹錫悅疾呼，「這次活動是為撫慰痛失至親的悲傷與痛苦，是為回顧一年前惡夢般的事件，是為追悼我們的孩子，絕對不是一場政治性集會」。

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