今年無法開心過萬聖節…重返南韓梨泰院踩踏事故小巷

首爾梨泰院踩踏事故一周年，遇難者遺屬來到事故現場獻花悼念。（中新社）

10月29日是南韓 首爾梨泰院 踩踏事故一周年紀念日。一年前的10月29日晚上，約10萬人聚集在首爾市龍山區梨泰院洞參加萬聖節 派對。最終，大量人員聚集在一段狹窄的斜坡小巷中，發生踩踏事故，導致159人死亡、196人受傷。

梨泰院因外國人聚居而被稱為「萬國城」，曾經是南韓年輕人夜間娛樂和每年萬聖節的主要活動場所。但在去年踩踏事故發生後，這條小巷變為市民追念和哀悼的場所。現場看到，小巷入口處牆面上貼滿了寫有悼念文字的便利貼，牆下襬滿鮮花、燒酒和零食。當天9時20分許，多名僧人在此舉行哀悼儀式，桌上擺滿了水果、糕點等儀式用品。

「秀彬（音）啊，你還好吧？很抱歉姐姐過了一年才來看你......到現在我也不敢相信，我非常想再見你一次，觸碰你一次......在那裡不要生病，要一直幸福哦！以後還要一起跳舞哦！」——藝彬（音）姐姐。

29日晚間7時左右的梨泰院一帶商家街道冷清。（中央社）

「走著記憶與安全之路，我留下珍藏很久的黃絲帶。只希望遇難者成為夜晚的星光，閃耀在家人的眼前。懇切地祈禱遺屬們得到安慰。」、「不會忘記！希望再也不會發生這種事。」、「希望你們在天堂安息，在宇宙中任何一個角落幸福。」2022年梨泰院踩踏事故現場充滿手寫悼念文字。

在梨泰院事故一周年之際，首爾市政府將這個小巷命名為「10·29記憶與安全之路」悼念空間，並建立了兩塊紀念碑，其中一塊位於小巷高處盡頭，寫著「10·29記憶與安全之路」，另一塊紀念碑位於小巷低處入口，寫著「有一些名字需要我們銘記」。小巷入口處立著一塊展示板，上面寫著悼念詞，並用14種語言寫著「記得那個晚上的人啊，祈願你平安度過每一天！」

13時許，哀悼場所附近的人流變多。來悼念的遇難者家屬難抑悲痛之情，久久不能離開。路過的行人或是停下匆匆的腳步，行注目禮陷入沉思，或是獻上鮮花，或是用便利貼寫下悼念詞貼在牆上。

有父母帶著小朋友站在小巷高處，手捧鮮花，注視著這條小巷，許久才離開。他們說自己並不是遇難者家屬，只是今天來到此地哀悼。「雖然我們往年也不會特意去參加萬聖節活動，今年確實是無法以開心的心情過節。」

首爾梨泰院踩踏事故一周年，事故發生小巷入口處寫著14種語言悼念詞的。（中新社）

一年前「劫後餘生」的郭學鍾一大早從江原道春川出發，回到事故現場參加哀悼活動。他說，去年今日16時30分許，這條小巷已經擠滿人群。當時郭學鍾剛進入小巷，就不慎被一位從人行道上跌落的外國女性擠倒失去意識，所幸被路過的市民相救。意識到問題嚴重性的郭學鍾馬上找到附近的安保人員反映問題，要求他們採取措施，但是工作人員卻不以為意，表示「不會發生事故」。

「可是事故還是發生了。」郭學鍾說，「我曾經也是安保人員，我知道在這種情況下必須採取措施，例如在小巷中央設立防護欄，或者疏散人群。可是他們什麼也沒有做。」

在慘劇發生後，南韓政府重新審視並整改了國家災難安全管控應對系統，加強對人員密集場所發生事故的警覺意識，並擴充和完善相關機構人員。

今年萬聖節，首爾市將重點管理以梨泰院、弘大旅遊特區、江南站等12個地區為主的16個人群密集地區。在節日期間，利用「現場人群檢測系統」分時段實時管理。

「我希望南韓可以變成一個不再發生事故的國家。」郭學鍾說。