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孟加拉首都爆發大規模反對派示威 逾10萬人參加

中央社／達卡28日綜合外電報導
孟加拉民族主義黨活動人士在達卡舉行的抗議活動中高喊口號。（美聯社）
孟加拉民族主義黨活動人士在達卡舉行的抗議活動中高喊口號。（美聯社）

孟加拉警方今天向首都達卡市中心的大批反對派支持者發射催淚瓦斯和橡皮子彈，以驅散一場針對總理的大規模抗議活動，據報1名警察和1名示威者在長達數小時的暴力衝突中喪生。

法新社報導，孟加拉兩大反對黨的超過10萬名支持者走上達卡（Dhaka）街頭，要求總理哈希納（Sheikh Hasina）下台，以在中立政府的領導下舉行自由且公平的投票

主要反對黨「孟加拉民族主義黨」（Bangladesh Nationalist Party，BNP）在其臉書專頁上發布的影片顯示，震撼彈接二連三地爆炸，路上冒出滾滾黑煙，數千人驚慌奔逃。

法新社記者表示，暴力事件在首都市中心的道路和小巷蔓延，警方發射催淚瓦斯和橡皮子彈，示威者則投擲石塊和磚塊反擊。

達卡市警察局發言人霍森（Faruk Hossain）告訴法新社，有1名警察被殺，100多人受傷，「這名殉職員警的頭部被示威人士砍傷。 」

BNP則說，該黨的1名青年倡議人士在今天的衝突中被警察擊斃。

據報導，BNP和該國最大伊斯蘭政黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）的抗議活動是今年迄今為止規模最大的一次。這顯示他們的抗議活動進入了新階段，因為大選即將在3個月內登場。

兩大反對黨都呼籲民眾響應29日的全國大罷工，以抗議警察暴力事件。

孟加拉建國者的女兒哈希納已執政15年，任內推動經濟快速成長，人均國內生產毛額（GDP）超過鄰國印度，但通貨膨脹率飆升，她的政府也被批評腐敗和侵犯人權。

儘管哈希納的宿敵、患病的BNP領導人吉亞（Khaleda Zia）因腐敗指控被定罪後，實際上處於遭軟禁狀態，但反對派近幾個月來一直在舉行抗議活動，並提出他們的訴求。

孟加拉官員證實，在示威前幾天，有數百名反對派人士遭到拘留。

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