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以色列防長：加薩戰爭已進入「新階段」

中央社／加薩走廊28日綜合外電報導

以色列國防部長今天宣布，軍隊大規模轟炸加薩走廊之際，針對哈瑪斯的戰爭已「進入新階段」。哈瑪斯則要求釋放所有巴勒斯坦戰俘，以換取3週前擄獲的以國人質。

法新社報導，以色列稱其部隊進入哈瑪斯（Hamas）控制的領土超過24小時後，仍持續在該地區活動。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）警告，「加薩的大規模地面行動可能帶來災難性後果」，多達「數千名平民」可能喪生。

以國軍方今天晚間表示，「自27日傍晚以來，由裝甲兵、戰鬥工兵和步兵組成的聯合作戰部隊一直在加薩地區北部地面上行動。」

以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）說，「我們已進入戰爭的新階段。昨晚，加薩的地面為之震動，因為我們在地面和地下（指哈瑪斯修建的地下隧道網絡）發動攻擊。」

以色列戰機今天在加薩市上空投放傳單警告居民，該地區現已成為「戰場」。

以軍重申，「加薩北部和加薩市的避難所並不安全」，敦促居民「立即撤離」至加薩南部。

哈瑪斯則表示，如果以色列釋放所有被扣押的巴勒斯坦囚犯，他們也會釋放被綁架的人質。

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人歐貝達（Abu Obeida）指出，「若要拯救我們手中的大量敵方人質，代價就是清空（以色列）監獄中的所有巴勒斯坦囚犯。」

哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）也表示，該組織隨時準備「立即」交換戰俘。

根據以軍的說法，約有230名人質被扣押在加薩，官員稱其中數十人是外國人或雙重國籍。

加薩 哈瑪斯 以色列

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