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1因素讓民意轉彎 49%以色列人盼暫緩入侵加薩

編譯中心／綜合27日電
以色列士兵在以色列與加薩南部邊境巡邏。（歐新社）
以色列士兵在以色列與加薩南部邊境巡邏。（歐新社）

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）的衝突持續延燒，以色列軍方27日宣布派遣坦克和部隊第二次進入加薩攻擊哈瑪斯的成員和場所，但同日發布的一項民調顯示，有近半以色列受訪者期望軍方暫緩侵入加薩走廊（Gaza Strip）；人質家屬也連日示威，要求政府先解救他們的親人。

路透報導，哈瑪斯武裝分子10月7日跨境到以色列南部殺害且挾持民眾，以色列政府便誓言要殲滅哈瑪斯，以國軍隊除了大規模砲擊和空襲加薩走廊，也加強戰車及步兵的突擊攻勢。

以色列「晚禱報」（Maariv）刊登的民調顯示，受訪者被問到以色列軍事行動是否應立即升級為大規模地面攻勢，29%的以色列受訪者表示支持，49%受訪者認為「最好等等」，22%受訪者沒有意見。晚禱報指出，這次民調與19日同份民調的結果形成對比，當時有65%的受訪者支持大規模地面攻勢。

晚禱報還寫道，幾乎可以肯定，哈瑪斯挾持人質的事態進展，對於目前民意的轉變有著重大影響。各國居間協調安排釋放人質事宜後，哈瑪斯已經在上周釋放四名人質。

據以色列說法，哈瑪斯突襲以色列南部後，造成1400多人死亡，並帶走220多名人質。

示威人士26日在瑞士日內瓦的聯合國（UN）辦事處外擺設200多張空椅和空嬰兒車，以吸引世人關注遭到哈瑪斯從綁架的人質，並呼籲釋放他們。

路透報導，這場示威行動的協辦人、日內瓦居民德雷富斯（Michel Dreyfus）說，「我們擺了222張空椅，呼應仍有222名人質是被哈瑪斯從他們床上、他們家中擄走」，這場行動目的是要敦促聯合國和紅十字會（Red Cross）「採取必要行動，好讓這些人可以返家」。

此外，據中央社引述法新社報導以色列軍方26日在正式的媒體參觀活動中，展示他們在哈瑪斯攻擊以色列南部社區後尋獲的大批武器，包括各式地雷、火箭推進榴彈和自製無人機等；以色列軍方表示，這些軍火當中，包含伊朗製迫擊砲彈和北韓火箭推進榴彈。

以色列一名協助監督遇襲地區彈藥清理作業的軍事官員說，「我認為約有5%到10%的武器是伊朗製」，他進一步指出，「另有10%是北韓的，其他則是在加薩走廊境內製造。」

以色列15日公布影像指出，根據彈頭上獨特的紅色條紋及其他特徵，哈瑪斯可能使用北韓...
以色列15日公布影像指出，根據彈頭上獨特的紅色條紋及其他特徵，哈瑪斯可能使用北韓製造的火箭推進式手榴彈。（美聯社）
示威人士26日在瑞士日內瓦的聯合國辦事處外擺設200多張空椅和空嬰兒車，以吸引世...
示威人士26日在瑞士日內瓦的聯合國辦事處外擺設200多張空椅和空嬰兒車，以吸引世人關注遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯從以色列綁架的人質。（路透）
以色列展示哈瑪斯留下的武器，聲稱其北韓及北韓製造的軍火。（路透）
以色列展示哈瑪斯留下的武器，聲稱其北韓及北韓製造的軍火。（路透）

以色列 哈瑪斯 加薩

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