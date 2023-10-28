1因素讓民意轉彎 49%以色列人盼暫緩入侵加薩

以色列士兵在以色列與加薩南部邊境巡邏。（歐新社）

以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯 （Hamas）的衝突持續延燒，以色列軍方27日宣布派遣坦克和部隊第二次進入加薩 攻擊哈瑪斯的成員和場所，但同日發布的一項民調顯示，有近半以色列受訪者期望軍方暫緩侵入加薩走廊（Gaza Strip）；人質家屬也連日示威，要求政府先解救他們的親人。

路透報導，哈瑪斯武裝分子10月7日跨境到以色列南部殺害且挾持民眾，以色列政府便誓言要殲滅哈瑪斯，以國軍隊除了大規模砲擊和空襲加薩走廊，也加強戰車及步兵的突擊攻勢。

以色列「晚禱報」（Maariv）刊登的民調顯示，受訪者被問到以色列軍事行動是否應立即升級為大規模地面攻勢，29%的以色列受訪者表示支持，49%受訪者認為「最好等等」，22%受訪者沒有意見。晚禱報指出，這次民調與19日同份民調的結果形成對比，當時有65%的受訪者支持大規模地面攻勢。

晚禱報還寫道，幾乎可以肯定，哈瑪斯挾持人質的事態進展，對於目前民意的轉變有著重大影響。各國居間協調安排釋放人質事宜後，哈瑪斯已經在上周釋放四名人質。

據以色列說法，哈瑪斯突襲以色列南部後，造成1400多人死亡，並帶走220多名人質。

示威人士26日在瑞士日內瓦的聯合國（UN）辦事處外擺設200多張空椅和空嬰兒車，以吸引世人關注遭到哈瑪斯從綁架的人質，並呼籲釋放他們。

路透報導，這場示威行動的協辦人、日內瓦居民德雷富斯（Michel Dreyfus）說，「我們擺了222張空椅，呼應仍有222名人質是被哈瑪斯從他們床上、他們家中擄走」，這場行動目的是要敦促聯合國和紅十字會（Red Cross）「採取必要行動，好讓這些人可以返家」。

此外，據中央社引述法新社報導以色列軍方26日在正式的媒體參觀活動中，展示他們在哈瑪斯攻擊以色列南部社區後尋獲的大批武器，包括各式地雷、火箭推進榴彈和自製無人機等；以色列軍方表示，這些軍火當中，包含伊朗製迫擊砲彈和北韓火箭推進榴彈。