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印度和巴基斯坦邊界交火 2人受傷民房受損

中央社／新德里27日專電
在全球多處陷入動盪之際，印度與巴基斯坦的部隊也在查摩（Jammu）地區交火，至少一名印度士兵與一名平民受傷，部分民宅受損。（美聯社）
在全球多處陷入動盪之際，印度與巴基斯坦的部隊也在查摩（Jammu）地區交火，至少一名印度士兵與一名平民受傷，部分民宅受損。（美聯社）

在全球多處陷入動盪之際，印度與巴基斯坦的部隊也在查摩（Jammu）地區交火，至少一名印度士兵與一名平民受傷，部分民宅受損。

印度邊境安全部隊（BSF）今天發布報告，稱巴基斯坦游騎兵於昨天傍晚無端炮擊印巴邊界的查摩地區，迫使印度方回擊。

入夜，巴基斯坦方再以機關槍射擊印度方的觀察哨，印度方為此還擊。

印度邊境安全部隊指出，雙方交火持續到今天清晨2時45分，印度方有一名平民及一名士兵受到輕傷。

昨天稍早，印度軍方在克什米爾（Kashmir）地區擊斃5名「潛入」的可疑巴基斯坦「恐怖分子」，不清楚巴基斯坦是否為此發動炮襲。

10月17日，印度與巴基斯坦也曾在同一個地區交火，造成2名印度士兵受傷。印度軍方表示，雖然印度與巴基斯坦簽有邊界停火協議，但巴基斯坦屢次違反協議。

查摩是查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）聯邦屬地的一部分，巴基斯坦也聲稱擁有這片地區的主權，雙方頻傳零星交火。

另一方面，印度新聞信託社（PTI）引述當地一名村長說，有部分民房在這次炮襲受損，幸無人喪生。

觀察人士認為，此類事件在過去6年來不時發生，衝突目前暫無擴大跡象。

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