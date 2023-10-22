不走將被視為「恐怖組織同謀」 以色列軍方再度示警 要求加薩民眾南遷

巴勒斯坦民眾表示接獲以色列軍方再度示警，要他們從加薩走廊北部遷到南部，還警告說如果他們留在原地，就可能會被視為「恐怖組織」的支持者與同謀。圖為巴勒斯坦人在以色列空襲後，檢查被毀壞的地區。（歐新社）

巴勒斯坦 民眾表示接獲以色列 軍方再度示警，要他們從加薩 走廊（Gaza Strip）北部遷到南部，還警告說如果他們留在原地，就可能會被視為「恐怖組織」的支持者與同謀。

路透社報導，前述訊息從今天起透過印有以色列國防軍 （Israel Defense Forces）字樣和標誌的傳單散播，並透過手機語音訊息發送給加薩走廊民眾。加薩走廊是一片狹長領土，長度約有45公里。

傳單上寫著：「向加薩居民發出緊急警告。若你在瓦第加薩（Wadi Gaza）以北，就會面臨生命危險。無論是誰選擇不離開加薩走廊北部、不前往瓦第加薩以南，都可能被認定為恐怖組織的同謀。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列領土發動致命襲擊後，以色列便空襲轟炸加薩走廊至今。以色列目前在以國接壤加薩走廊的邊境集結部隊和裝甲車輛，預計向加薩發動地面攻勢。

以色列日前曾警告巴勒斯坦人要向南遷徙，但巴勒斯坦民眾指出，以色列先前並沒有告知他們，若不這麼做，他們可能會被視為「恐怖分子」的支持者。

他們還說，在以色列發動空襲期間向南遷徙仍有很高的風險，且加薩走廊南部地區同樣受到攻擊。

許多遷往加薩走廊南部的民眾表示，他們的親人因為以色列針對加薩走廊南部的空襲而喪命。