以巴衝突後首批援助物資進加薩 聯合國籲持續運送

以巴衝突延燒未歇，首支援助物資車隊今天駛入遭受圍困的加薩 走廊，聯合國官員葛瑞菲斯對此表示，「這支車隊絕對不能是最後一支」，德國 總理蕭茲也樂見援助物資運抵加薩地區。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，滿載援助物資的20輛卡車今天進入加薩走廊（Gaza Strip）後，連接埃及與加薩走廊的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）就迅速關閉了。

法新社報導，聯合國主管人道事務副秘書長兼緊急救濟協調員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）說，「我有信心，交付這批物資將是為加薩地區民眾持續提供必需品的開端…首支車隊絕對不能是最後一支」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也樂見首批物資運入加薩走廊，他今天在社群媒體X平台發文表示，「這是一項好消息，也是重要消息」，同時提到「德國會透過所有管道去努力減緩這場衝突所造成的痛楚」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列 發動突襲後，以色列報復轟炸並全面圍困加薩走廊，並切斷水、電力、糧食等供應。但以色列在美國要求下，已同意讓人道救援物資經由埃及運至加薩走廊。