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哈瑪斯釋放兩名美國人質 以媒：美國與歐洲國家敦促暫緩加薩地面攻勢

編譯周辰陽／即時報導
以色列一位高級外交官員向媒體透露，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯釋放美國人朱迪斯．拉亞南（右）跟她的17歲女兒娜坦莉（左）之後，美國與數個歐洲國家政府正悄悄敦促以國暫緩發動加薩走廊的地面攻勢。（路透）
以色列一位高級外交官員向媒體透露，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯釋放美國人朱迪斯．拉亞南（右）跟她的17歲女兒娜坦莉（左）之後，美國與數個歐洲國家政府正悄悄敦促以國暫緩發動加薩走廊的地面攻勢。（路透）

以色列一位高級外交官員向媒體透露，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯釋放兩名美國人質之後，美國與數個歐洲國家政府正悄悄敦促以國暫緩發動加薩走廊的地面攻勢。他們擔心，以軍入侵幾乎會破壞在可預見未來確保更多人質獲釋的努力。

以色列時報21日報導，這位官員表示，目前向以國施壓的西方國家政府各自都有國民仍然下落不明。他們認為，經過的時間更長，確保人質獲釋就會越困難。

根據最新消息，以色列國防軍發言人在記者會上證實哈瑪斯綁架了210人。該名高級外交官員指出，各國政府認識到極有可能出現地面入侵，並沒告訴以色列完全不要發動，而是加以暫緩，試試看額外的外交行動是否能夠成功。

彭博資訊稍早同樣引述消息人士說法報導，美國和歐洲各國政府一直在施壓以色列，推遲向加薩發動地面入侵，好為正透過卡達進行的秘密談判贏得時間，爭取哈瑪斯釋放他們扣押的人質。

消息人士指出，跟哈瑪斯協商需要小心處理，而且可能以失敗收場。不過，有跡象顯示，哈瑪斯可能會同意，至少釋放一部分在7日跨境攻擊中擄走的平民，而不要求以色列放走任何囚犯作為回報。據稱以色列一開始抗拒推遲其官員口中的大規模軍事行動，但後來在美國壓力下同意暫緩。

以色列 哈瑪斯 加薩

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