受難者的生命線…拉法過境點暫時開放 「救命援助」卡車進入加薩走廊

巴勒斯坦 一位邊境官員向媒體證實,搭載援助加薩 走廊物資的卡車車隊已經進入了拉法過境點的巴勒斯坦一側,埃及電視台則拍到了卡車正從埃及進入加薩走廊。

The Rafah checkpoint between Egypt and the Gaza Strip is open and the first trucks with humanitarian aid are passing through it , Egyptian media reports. Foreign nationals will soon be able to leave the Gaza Strip using the Rafah crossing. pic.twitter.com/JFNk2w8LXp