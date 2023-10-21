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受難者的生命線…拉法過境點暫時開放 「救命援助」卡車進入加薩走廊

編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦一位邊境官員21日向媒體證實，搭載援助加薩走廊物資的卡車車隊已經進入了拉法過境點的巴勒斯坦一側。圖為稍早影像。（路透）
巴勒斯坦一位邊境官員21日向媒體證實，搭載援助加薩走廊物資的卡車車隊已經進入了拉法過境點的巴勒斯坦一側。圖為稍早影像。（路透）

巴勒斯坦一位邊境官員向媒體證實，搭載援助加薩走廊物資的卡車車隊已經進入了拉法過境點的巴勒斯坦一側，埃及電視台則拍到了卡車正從埃及進入加薩走廊。

BBC與衛報21日報導，連結埃及西奈半島與南加薩的拉法過境點最終於當地時間上午10時開放，好讓迫切需要的藥物、醫療物資和食物補給進入。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在社群媒體平台「X」（前身為推特）發文，證實載有「救命援助」的卡車正開始穿越拉法過境點，「這些援助是受苦受難者的生命線，但不能是一次性行動，英國繼續推動人道援助進入加薩」。

根據世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽在「X」發布的訊息，運入加薩的WHO物資包括了創傷與慢性病藥物，還有基礎的基本藥物」。

援助官員告訴衛報世界事務主編伯格（Julian Borger），按照美國、以色列和埃及制定的協議，當地時間今日有20輛載有埃及政府援助物資的卡車獲准通過拉法過境點。

目前還不清楚拉法過境點將維持開放多久的時間，以色列迄今也只同意讓20輛卡車進入加薩。根據CNN特約記者的最新報導，在援助卡車車隊通過之後，拉法過境點很快就關閉了。

加薩 巴勒斯坦 以色列

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