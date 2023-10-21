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國會補選大敗 英首相連任難…工黨重返執政可能性大增

編譯中心／綜合20日電
英國兩保守黨票倉補選。圖為在中貝德福郡代表工黨勝出的斯特拉森（左），與保守黨候選人（前右）握手。 （Getty Images）
英國兩保守黨票倉補選。圖為在中貝德福郡代表工黨勝出的斯特拉森（左），與保守黨候選人（前右）握手。 （Getty Images）

英國執政的保守黨20日在國會議員補選中敗給工黨，痛失兩席，且保守黨流失選票量甚高，顯示保守黨江河日下之勢，工黨明年重返執政可能性大增，這對首相蘇納克（Rishi Sunak）及保守黨在下次大選的勝算來說不是個好兆頭。

中央社引述法新社報導，這次舉行補選的兩個選區向來被視為保守黨可穩穩拿下的席位，結果由工黨成功在兩個選區勝出。

工黨先前並未多談在英格蘭中部坦幄斯（Tamworth）和中貝德福郡（Mid Bedfordshire）的預估結果，如今工黨候選人愛德華茲（Sarah Edwards）和斯特拉森（Alistair Strathern）將在下議院占有一席之地。

保守黨在下議院仍占絕對多數，但在經歷最近的打擊後，於下次選舉中贏得新任期的希望顯得渺茫，選民也因持續的生活成本危機和一系列醜聞感到沮喪。下次選舉預計在2025年1月之前舉行。

在坦幄斯獲勝的愛德華茲說，選民發出的訊息是「他們已受夠這個搞垮經濟、破壞公共服務的失敗政府」。

坦幄斯需要補選，是因為自2010年起擔任保守黨議員的品契爾（Chris Pincher）被發現在一樁「嚴重的性方面行為不端案件」中觸摸兩名男子；當時的首相強生（Boris Johnson）處理此案的方式促使多名閣員辭職，強生的首相任期開始邁向終結，品契爾也於今年9月辭職。

中貝德福郡補選，則是因為前文化大臣多里斯（Nadine Dorries）辭職。多里斯是強生的忠實擁護者，她指責現任首相蘇納克放棄了「保守主義的基本原則」。

多里斯2019年以2萬4664票大勝，當地自1931年以來一直由保守黨人當選。但工黨候選人斯特拉森今天以1192票之差勝出。

蘇納克最近做出一連串政策轉變，包括取消部分成本高昂的高鐵路線，以及推遲旨在幫助英國於2050年之前實現淨零排放的措施。

儘管如此，保守黨在民調中幾乎沒有起色。蘇納克的新聞秘書19日在投票前警告，「期中補選對現任政府來說極其艱難」，也令人預期到這次的補選結果。

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