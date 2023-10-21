詐騙橫行…全球年損1.02兆元 新加坡人被騙最慘

最新研究揭露，2022年8月到2023年8月間，全球有高達25.5%人口被詐騙取財，損失總金額約1.02兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）的1.05%，金額比2021年損失的553億美元和2020年478億美元還高。

非營利組織全球反詐騙聯盟（Gasa）和資料服務供應商ScamAdviser調查全球43國共49,459人，發現全球詐騙損失激增，是因為過去只以執法單位收到報案的金額計算，但事實上大約僅7%的詐騙案會報案，所以那些數字只是冰山一角。這次改變研究方式，直接詢問消費者，較能獲知全貌。

報告指出，以被詐騙的人數而言，肯亞、越南 、巴西和泰國的受騙人數不成比例的高，但若以受害者平均損失而言，被騙得最慘的是新加坡 ，每位受害者平均損失4031美元，瑞士排第二，損失3767美元，再來是奧地利，損失3484美元，因為這三國對詐騙集團 來說是富有且具吸引力的目標。

根據報告，全球最盛行的詐騙方式是電話和簡訊詐騙，分別有61%和58%受訪者表示接到過這類詐騙，購物詐騙、身分盜竊和投資詐騙也名列前茅。但詐騙手法持續日新月異，傳統辨認詐騙的方法可能效果不大。例如：消費者進行網購先查看評論但可能看到許多造假的評論；以前的「浪漫詐騙」通常不露臉，現在靠深偽技術也不怕。所以在提高意識之外，也要設法在基礎設施上保護消費者，例如阻隔詐騙網站。