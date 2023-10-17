我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

只挺以色列 歐盟執委會主席為何被罵人權雙標？

編譯中心／綜合16日電
歐盟執委會主席范德賴恩（左）13日訪問以色列期間，沒呼籲以色列遵守國際法，也不提巴勒斯坦平民遇害，遭歐盟內部砲轟。（取材自X平台）
歐盟執委會主席范德賴恩（左）13日訪問以色列期間，沒呼籲以色列遵守國際法，也不提巴勒斯坦平民遇害，遭歐盟內部砲轟。（取材自X平台）

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日訪問以色列期間一面倒相挺，既沒呼籲以方遵守國際法也不提巴勒斯坦平民遇害，遭歐盟內部砲轟。

政治新聞網Politico.eu報導，范德賴恩訪視7日遭哈瑪斯（Hamas）突襲殺害許多平民的以色列社區卡法阿扎（Kfar Aza），訪以期間對以色列報復空襲加薩、致巴勒斯坦1900多位平民死傷的人道災難隻字不提，還代表歐盟說將毫不保留地與以色列站在一起，遭到歐洲的議員與外交人士抨擊。

不願具名的歐盟外交官說：「她就光說以色列有權自衛，僅此而已。歐盟成員國不會同意這種態度。」

歐盟各國外長10日譴責哈瑪斯入侵以色列，但也呼籲「應保護平民與克制，允許糧食、用水、醫藥進入加薩走廊，以符合國際人道法律」。

13日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）比肩時，范德賴恩表示以色列有權自衛；當被問及無辜巴勒斯坦人的境遇時，范德賴恩還說，「我認為以色列會用展現民主國家風範的方式應對」。

以色列政府下令加薩北部110多萬巴勒斯坦人盡速南遷，以免遭以軍地面作戰殃及。但聯合國專責境內流離失所者的人權報告員貝當固（Paula Gaviria Betancur）13日發表聲明抨擊以色列作法，稱「強迫人口遷徙構成違反人道罪」。

歐洲議會的安全與國防委員會主席、資深法國議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）在社群媒體X平台（前身為推特Twitter）上說：「范德賴恩女士，妳好像忘了傳達一個重要訊息：以色列必須尊重國際人道法」；巴勒斯坦自治政府駐歐盟代表團的副大使阿提埃赫（Adel Atieh）也在X上指范德賴恩「雙重人權標準」。

另據明報報導，哈瑪斯一邊靠伊朗、黎巴嫩真主黨等提供培訓，一邊加強自身武裝實力，在加薩有多間工廠生產各式武器，包括迫擊砲和砲彈，他們另獲俄方許可，有廠房生產AK自動步槍及其子彈。

巴拉卡稱「需求是發明之母」。哈瑪斯經年累月通過偷運、回收及伊朗等代理人的經費與援助獲取武器。隨著最近幾年進口變難，「我們建立自己的實力，可在本土生產」。

報導引述路透特稿指出，綜合專家、哈瑪斯成員等11人說法，哈瑪斯的武裝力量今非昔比，擁一系列炸彈、反坦克和防空導彈等；有接近哈瑪斯的消息人士稱之為「迷你軍隊」，指哈瑪斯擁有自屬軍校，提供網絡安全等多樣訓練，其武裝部隊人數4萬，包括海軍突擊隊。

以色列 哈瑪斯 歐盟

上一則

取消巴勒斯坦作家頒獎禮 法蘭克福書展遭文壇譴責

下一則

開戰600天 俄烏皆稱自己占上風

延伸閱讀

哈瑪斯被捕人員 遭連聽8小時「兒歌酷刑」

哈瑪斯被捕人員 遭連聽8小時「兒歌酷刑」
哈瑪斯襲擊釀慘重傷亡 驗屍成以色列一大考驗

哈瑪斯襲擊釀慘重傷亡 驗屍成以色列一大考驗
加薩地區陷危機 歐盟本周開設人道援助空中走廊

加薩地區陷危機 歐盟本周開設人道援助空中走廊
以軍公布哈瑪斯突襲首日影像 武裝分子持槍滲透以色列社區

以軍公布哈瑪斯突襲首日影像 武裝分子持槍滲透以色列社區

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用