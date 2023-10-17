只挺以色列 歐盟執委會主席為何被罵人權雙標？

歐盟執委會主席范德賴恩（左）13日訪問以色列期間，沒呼籲以色列遵守國際法，也不提巴勒斯坦平民遇害，遭歐盟內部砲轟。（取材自X平台）

歐盟 執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日訪問以色列 期間一面倒相挺，既沒呼籲以方遵守國際法也不提巴勒斯坦平民遇害，遭歐盟內部砲轟。

政治新聞網Politico.eu報導，范德賴恩訪視7日遭哈瑪斯 （Hamas）突襲殺害許多平民的以色列社區卡法阿扎（Kfar Aza），訪以期間對以色列報復空襲加薩、致巴勒斯坦1900多位平民死傷的人道災難隻字不提，還代表歐盟說將毫不保留地與以色列站在一起，遭到歐洲的議員與外交人士抨擊。

不願具名的歐盟外交官說：「她就光說以色列有權自衛，僅此而已。歐盟成員國不會同意這種態度。」

歐盟各國外長10日譴責哈瑪斯入侵以色列，但也呼籲「應保護平民與克制，允許糧食、用水、醫藥進入加薩走廊，以符合國際人道法律」。

13日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）比肩時，范德賴恩表示以色列有權自衛；當被問及無辜巴勒斯坦人的境遇時，范德賴恩還說，「我認為以色列會用展現民主國家風範的方式應對」。

以色列政府下令加薩北部110多萬巴勒斯坦人盡速南遷，以免遭以軍地面作戰殃及。但聯合國專責境內流離失所者的人權報告員貝當固（Paula Gaviria Betancur）13日發表聲明抨擊以色列作法，稱「強迫人口遷徙構成違反人道罪」。

歐洲議會的安全與國防委員會主席、資深法國議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）在社群媒體X平台（前身為推特Twitter）上說：「范德賴恩女士，妳好像忘了傳達一個重要訊息：以色列必須尊重國際人道法」；巴勒斯坦自治政府駐歐盟代表團的副大使阿提埃赫（Adel Atieh）也在X上指范德賴恩「雙重人權標準」。

另據明報報導，哈瑪斯一邊靠伊朗、黎巴嫩真主黨等提供培訓，一邊加強自身武裝實力，在加薩有多間工廠生產各式武器，包括迫擊砲和砲彈，他們另獲俄方許可，有廠房生產AK自動步槍及其子彈。

巴拉卡稱「需求是發明之母」。哈瑪斯經年累月通過偷運、回收及伊朗等代理人的經費與援助獲取武器。隨著最近幾年進口變難，「我們建立自己的實力，可在本土生產」。

報導引述路透特稿指出，綜合專家、哈瑪斯成員等11人說法，哈瑪斯的武裝力量今非昔比，擁一系列炸彈、反坦克和防空導彈等；有接近哈瑪斯的消息人士稱之為「迷你軍隊」，指哈瑪斯擁有自屬軍校，提供網絡安全等多樣訓練，其武裝部隊人數4萬，包括海軍突擊隊。