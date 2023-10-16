我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾槍案2死 1男自稱ISIS「為芝6歲童報仇」

殖利率雖回升 道指漲314點

哈瑪斯襲擊釀慘重傷亡 驗屍成以色列一大考驗

中央社／以色列拉姆拉15日綜合外電報導
哈瑪斯對以色列發動突襲，釀成慘重傷亡。由於死亡人數眾多，驗屍工作成為以國面臨的一大考驗。圖為襲擊中喪生的以色列人屍體，被收集起來進行辨認。（美聯社）
哈瑪斯對以色列發動突襲，釀成慘重傷亡。由於死亡人數眾多，驗屍工作成為以國面臨的一大考驗。圖為襲擊中喪生的以色列人屍體，被收集起來進行辨認。（美聯社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲，釀成慘重傷亡。由於死亡人數眾多，驗屍工作成為以國面臨的一大考驗。

當魏斯（Israel Weiss）打開裝有數百名遺體的貨櫃，飄出的氣味令人難以忍受，但他說，自己最深刻的感受其實是痛苦。魏斯是一名拉比（Rabbi），拉比是指猶太教經師，也是智者和導師的象徵。

魏斯曾是以軍首席拉比，他原已退休，如今復出擔任軍方法醫小組的其中一名領袖。他的任務就是要為超過1400名在哈瑪斯攻擊中喪命的罹難者驗明正身。

在哈瑪斯突襲8天後的今天，醫師、牙醫、法醫與志工組成的團隊正日以繼夜地工作，以辨識送到以國中部拉姆拉（Ramla）附近舒拉（Shura）軍事基地的遺體。官員表示，還有其他4個地點也在進行類似工作。

數以百計等待相驗或埋葬的遺體裝箱後，擺放在法醫團隊工作的帳棚旁。

以色列加緊腳步，準備對加薩走廊發動全面性地面入侵之際，舒拉基地的部分驗屍工作今天對媒體公開。當貨櫃門打開時，強烈的氣味讓人不得不戴上口罩。

魏斯說：「當我打開冷凍櫃的門，那種景象和氣味鑽進我的心肺中，但我感覺到的是他們的椎心痛苦和巨大損失。」

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

日本越南關係擬升至最高層級 預計11月達成共識

下一則

南韓：平壤輸俄貨櫃可能裝載數十萬發砲彈

延伸閱讀

以巴衝突雙邊人民都受苦 在台社群心繫家人安危

以巴衝突雙邊人民都受苦 在台社群心繫家人安危
加薩地區陷危機 歐盟本周開設人道援助空中走廊

加薩地區陷危機 歐盟本周開設人道援助空中走廊
以軍公布哈瑪斯突襲首日影像 武裝分子持槍滲透以色列社區

以軍公布哈瑪斯突襲首日影像 武裝分子持槍滲透以色列社區
布林肯造訪6國後再返以色列 尋求聯合對抗哈瑪斯

布林肯造訪6國後再返以色列 尋求聯合對抗哈瑪斯

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
洗澡3部位容易忽略 皮膚科醫：當心染上超強細菌

洗澡3部位容易忽略 皮膚科醫：當心染上超強細菌
大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢