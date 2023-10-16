以色列法醫驗屍：哈瑪斯施酷刑 還分屍、性侵

以色列軍方法醫小組檢驗受害者遺體發現種種虐待、性侵和其他暴行的痕跡。以色列軍隊10日進入遭攻擊的邊境小鎮卡法雅札收屍。（美聯社）

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 上周發動突襲，在以色列邊境城市燒殺擄掠，以軍法醫小組檢驗受害者遺體發現種種虐待、性侵 和其他暴行的痕跡。不過，哈瑪斯否認暴行指控。

路透報導，近日約1300具遺體被送往以色列中部拉姆拉（Ramla）軍事基地，由專家小組進行檢驗，以確定者身分和死因。

負責身分鑑識的官員魏斯（Rabbi Israel Weiss）表示，近9成士兵遺體已確定身分，平民方面已完成一半，然而他提到許多跡象顯示死者生前遭受酷刑或性侵。

軍醫馬揚（Maayan）上尉說：「我們看到他們生前受到嚴重的虐待。我們見到槍傷，也看到純屬酷刑的跡象。」

一名婉拒透露姓氏的預備軍官向記者透露，「現場許多遭到分屍的遺體，手臂、雙腿被砍斷，有不少人甚至是孩童被斬首。」

除此之外，法醫小組檢驗到許多遺體曾經遭到性侵，還有被嚴重虐待的痕跡以及槍傷。

監督鑑識過程的軍事人員，並未提供任何圖片或醫療紀錄的法醫證據。

另據據巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表示，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的行動和政策不代表巴勒斯坦人民。

路透引述瓦法社（Wafa）報導，阿巴斯與委內瑞拉總統馬杜洛通話時強調，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）是「巴勒斯坦人民唯一合法代表」。

「總統再次確認他反對殺害兩邊的平民，並且呼籲雙方將平民、囚犯和遭關押者釋放。」