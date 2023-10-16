我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

以色列法醫驗屍：哈瑪斯施酷刑 還分屍、性侵

編譯盧思綸／綜合15日電
以色列軍方法醫小組檢驗受害者遺體發現種種虐待、性侵和其他暴行的痕跡。以色列軍隊10日進入遭攻擊的邊境小鎮卡法雅札收屍。（美聯社）
以色列軍方法醫小組檢驗受害者遺體發現種種虐待、性侵和其他暴行的痕跡。以色列軍隊10日進入遭攻擊的邊境小鎮卡法雅札收屍。（美聯社）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上周發動突襲，在以色列邊境城市燒殺擄掠，以軍法醫小組檢驗受害者遺體發現種種虐待、性侵和其他暴行的痕跡。不過，哈瑪斯否認暴行指控。

路透報導，近日約1300具遺體被送往以色列中部拉姆拉（Ramla）軍事基地，由專家小組進行檢驗，以確定者身分和死因。

負責身分鑑識的官員魏斯（Rabbi Israel Weiss）表示，近9成士兵遺體已確定身分，平民方面已完成一半，然而他提到許多跡象顯示死者生前遭受酷刑或性侵。

軍醫馬揚（Maayan）上尉說：「我們看到他們生前受到嚴重的虐待。我們見到槍傷，也看到純屬酷刑的跡象。」

一名婉拒透露姓氏的預備軍官向記者透露，「現場許多遭到分屍的遺體，手臂、雙腿被砍斷，有不少人甚至是孩童被斬首。」

除此之外，法醫小組檢驗到許多遺體曾經遭到性侵，還有被嚴重虐待的痕跡以及槍傷。

監督鑑識過程的軍事人員，並未提供任何圖片或醫療紀錄的法醫證據。

另據據巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表示，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的行動和政策不代表巴勒斯坦人民。

路透引述瓦法社（Wafa）報導，阿巴斯與委內瑞拉總統馬杜洛通話時強調，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）是「巴勒斯坦人民唯一合法代表」。

「總統再次確認他反對殺害兩邊的平民，並且呼籲雙方將平民、囚犯和遭關押者釋放。」

巴勒斯坦 性侵 哈瑪斯

上一則

以哈開戰12記者亡 BBC總部遭潑紅漆 親巴組織認犯案

下一則

東北戰況惡化 烏克蘭憂西方軍援過高峰

延伸閱讀

美代表團訪以色列遇哈瑪斯砲擊 舒默發文急躲避難所

美代表團訪以色列遇哈瑪斯砲擊 舒默發文急躲避難所
UN秘書長：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資

UN秘書長：哈瑪斯無條件放人、以色列放行人道物資
阿巴斯：哈瑪斯行動不代表巴勒斯坦人民

阿巴斯：哈瑪斯行動不代表巴勒斯坦人民
加薩當局：2670死9600傷 以色列：哈瑪斯挾155人質

加薩當局：2670死9600傷 以色列：哈瑪斯挾155人質

熱門新聞

德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

2023-10-08 07:33

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了