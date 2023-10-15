波蘭15日大選 攸關與歐盟關係

波蘭將在15日舉行國會大選，民調 顯示朝野陣營旗鼓相當。專家分析，法律正義黨（PiS）執政多年後，波蘭有變成獨裁國家的危險，這場選舉因此堪稱民主化以來最重要選舉。

現年74歲的波蘭資深記者萊皮亞茲（Jacek Lepiarz）表示，法律正義黨執政8年來試圖控制司法和媒體，導致民主嚴重倒退，例如不惜與歐盟 撕破臉，以司法改革為藉口換掉法官，事實上是為了安插自己人，企圖控制司法，破壞司法獨立。

據「無國界記者組織」（RSF）調查，法律正義黨2015年執政以來，波蘭新聞自由每下愈況，全球排名在短短5年內從第18名掉到第62名。

萊皮亞茲指出，法律正義黨在建立一個執政黨永遠無法下台的體制，如果這次再連任，波蘭恐步上匈牙利後塵，向獨裁國家邁進，因此稱這次大選是波蘭1989年民主化以來最重要選舉並不為過。

此外，右翼法律公正黨與左翼「公民議壇」（PO）兩大陣營對歐盟關係立場涇渭分明，可預見選舉結果勢將不僅左右該國的政治路線，連帶影響波蘭與歐盟關係，包括是否繼續大力支援烏克蘭 。

根據民調，卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）領導的法律正義黨支持度37%，排名第一；曾任總理和歐盟理事會（EU Council）主席的圖斯克（Donald Tusk）領導的「公民議壇」排名第二，支持度30%。

至於另外3個小黨「第三路線」（Third Way）、中間偏左的「左派」（Left）、右翼民粹的「自由與獨立聯盟」（Konfederacja） ，支持度10%上下。

不過，小黨可能無法跨過8%的門檻，無緣進入國會，而且自由與獨立聯盟動向不明，也有可能與公民議壇進行某種程度的合作，讓這場選舉充滿變數。