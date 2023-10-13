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給24小時逃命 以色列令110萬加薩人南遷

鮮血染紅嬰兒床、孩童遭爆頭慘死 以國控哈瑪斯暴行：比ISIS殘忍

編譯陳曉慈／即時報導
以巴衝突升溫，以色列軍隊12日在以色列南部城鎮比利（Beeri）巡邏，該鎮270人在音樂節期間遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯殺害。（Getty Images）
以巴衝突升溫，以色列軍隊12日在以色列南部城鎮比利（Beeri）巡邏，該鎮270人在音樂節期間遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯殺害。（Getty Images）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日發射5千枚火箭彈突襲以色列，並入侵以國邊境村莊燒殺擄掠，無數以色列家庭與孩童遭殺害。以色列總理內唐亞胡11日在社群平台X上發布一張兒童床遭大片血跡染紅的照片，並寫道「哈瑪斯比伊斯蘭國（ISIS）更殘忍」。以色列救援組織「南方第一救援隊」（South First Responders）也公開了數張血淋淋的相片，只見嬰兒床被深紅色的鮮血浸透。

英國太陽報12日和每日郵報13日報導，位於以色列南部、接壤加薩走廊東部的一座集體農場（Kibbutz）貝埃里（Be'eri）在這次以巴衝突中淪為哈瑪斯蹂躪血洗的重災區，

南方第一救援隊在社群平台Telegram上公布他們前往貝埃里搜救的最新照片，其中一間育嬰室地板上有大片暗紅色血跡浸染；層架上擺著燒得焦黑的兩隻泰迪熊玩偶；另一間兒童臥室內原本該是白色的床單也浸染鮮血、血腥斑斑。

另一張相片中，貝埃里一名救難人員手上抬著白色屍袋，由於目測體積並不大，推估恐怕是孩童；街道上也有人拍到翻覆的嬰兒車；至於另一張照片則顯示，一戶以色列家庭的房屋遭焚燒殆盡。

內唐亞胡向12日來訪的美國國務卿布林肯展示以色列人民受害照片，據以色列政府說法，照片中是哈瑪斯在上周末殘忍殺害了照片中的人民與孩童。每日郵報引述布林肯指稱，以方展示的照片包括一名遭子彈打得千瘡百孔的嬰兒、遭斬首的士兵以及在汽車中被燒死的年輕人。

南方第一救援隊說：「我們仍在整理屠殺相關的照片。不幸的是，之後還會有更多這種相片。這些相片來自於一般家庭，孩童明顯是哈瑪斯的攻擊目標。如你所見，當一些家庭設下障礙、恐怖分子無法如願進入家時，他們乾脆放火燒死他們。」

內唐亞胡11日指稱，哈瑪斯在對以色列發動的恐怖襲擊中，斬首以色列士兵、性侵以色列婦女、瞄準兒童頭部射殺，還放火將無辜平民活活燒死。

以色列 哈瑪斯 布林肯

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