歐日韓譴責哈瑪斯 教宗提出1大訴求

天主教教宗方濟各(Pope Francis)11日呼籲哈瑪斯武裝分子釋放所有人質。（Getty Images）

巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯 7日發動對以色列 大規模攻擊，美、法、德、義與英國領袖在哈瑪斯發動攻擊後，發表共同聲明表態支持以色列，並譴責哈瑪斯的恐怖行動。美國總統拜登（Joe Biden）與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）分別稱哈瑪斯為「恐怖組織」及「恐怖份子」，日本12日也首度使用「恐攻」字眼譴責哈瑪斯。

美國之音報導，羅馬天主教教宗方濟各11日呼籲哈瑪斯武裝分子釋放所有人質，並強調以色列有權進行自衛。這是方濟各自這次中東衝突爆發以來對此發表的措辭最嚴厲的評論。

此外，路透報導，白金漢宮發言人11日表示，英國國王查理對發生在以色列的「野蠻恐怖主義行徑」感到震驚，並予以譴責。

以色列南部的貝里（Be'eri）遭哈瑪斯攻擊後的慘狀。（路透）

白金漢宮發言人表示：「這是國王陛下極為關心的情況，他要求積極了解最新情況。他（國王）的思念和祈禱與所有受苦的人同在，特別是那些失去親人的人，還有那些在我們發言時深陷其中的人。」

英國外交大臣柯維立11日訪問以色列，是新一波中東安全危機爆發後，首位走訪衝突熱點的外國外交首長。他見證戰火造成的破壞，還遭遇空襲警報、趕緊就近尋找掩護。

以色列政府在X平台發布影片，影片顯示柯維立加快腳步、但不慌不亂地就近進入建築物躲避，柯維立事後轉貼影片並寫道，「這樣的火箭威脅籠罩每一個以色列人，這就是為什麼英國要全力支持以色列。」

德國總理蕭茲12日在國會演說中表示：「以哈開戰，對德國來說，唯一的位置就是站在以色列這一邊。」

路透報導，針對是否持續提供巴勒斯坦援助，蕭茲告訴國會，在完成一項審查前，德國將暫停對巴勒斯坦領土的所有發展援助，以確保其最好地用在區域和平，以及以色列的安全。

日本也同聲譴責哈瑪斯襲以色列，並首度使用「恐攻」字眼。日本政府發言人、官房長官松野博一12日在例行記者會上表示，哈瑪斯對以色列的攻擊是「恐攻」；外務次官岡野正敬12在社群網站發文譴責哈瑪斯攻擊以色列的行徑就是「恐攻」。

以色列駐日大使柯恩對日本政府譴責哈瑪斯的行徑表達謝意，他還痛批哈瑪斯就是邪惡的恐怖組織，攻擊以色列，燒殺擄掠，慘無人道，就連嬰幼兒也不放過，斥哈瑪斯是「野獸」。

此外，南韓總統辦公室轉述，尹錫悅11日在龍山辦公室接見由舒默率領的美國參議院議員團，雙方都同意韓美應採取有建設性措施，盡快結束當前以巴衝突態勢，緩解區域緊張局勢。這也是哈瑪斯7日對以色列發動攻擊以來，尹錫悅首次對此表達譴責。

此外，教宗以低沉的聲音同時向數以千計的信眾就以色列對加薩實施全面圍困表達了關切，「我持續以悲痛與擔憂的心情關注以色列和巴勒斯坦正在發生的事情。這麼多人被打死，又有這麼多人受傷。我為那些眼見一個宗教節日演變成哀悼之日的家庭祈禱，而且我呼籲將人質立即釋放。」