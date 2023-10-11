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空氣瀰漫死亡氣息…紐時直擊屠殺慘況 哈瑪斯斬首嬰兒、殺人滅門

編譯盧思綸 / 即時報導
紐約時報記者隨以色列軍方收屍大隊深入邊境小鎮卡法雅札（Kfar Azza），直擊血洗後怵目驚心的第一現場。(美聯社)
紐約時報記者隨以色列軍方收屍大隊深入邊境小鎮卡法雅札（Kfar Azza），直擊血洗後怵目驚心的第一現場。(美聯社)

紐約時報報導，在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）突襲以色列五日後，紐時記者隨以色列軍方收屍大隊深入邊境小鎮卡法雅札（Kfar Azza），直擊血洗後怵目驚心的第一現場。

當地時間10月7日，哈瑪斯突襲以色列鄰近加薩走廊（Gaza Strip）邊防，上千名武裝分子占領20幾處城鎮社區燒殺擄掠，超過千名以色列士兵和平民死亡，成為以色列近幾十年來死傷最慘重的遇襲事件。

此時此刻，以色列軍隊在卡法雅札挨家挨戶執行搜索，全程緩慢且謹慎，隨時備妥手榴彈，以防藏匿武裝分子襲擊。確認環境安全無虞後，士兵用擔架抬出已經裝在屍袋裡罹難者，將其安置在軍用卡車後頭，接著不斷重複相同流程，抬出一具又一具屍體。

卡法雅札恐怕是突襲事件中傷亡最嚴重的重災區，至少40名兒童枉死，現在仍說不準多少平民，不分男女老幼，慘死在武裝分子手下。

一處民宅前的草坪躺著十幾具屍體，有的是哈瑪斯武裝分子，有的是以色列平民，上頭的蒼蠅群魔亂舞，空氣瀰漫死亡的氣息。 大隊一邊挺進社區，一邊加薩地區的砲彈聲不絕於耳，埋伏田野的以色列士兵加劇令人毛骨悚然的沉默。

一處小房的地板上躺著兩具屍體，純白的天花板佈滿彈痕、彈孔， 多數住家被洗劫一空，多數房屋被燒毀，僅存少數完好無缺。

外圍仍留有武裝分子越過邊境使用的飛行傘和車輛。

卡法雅札倖存者茲昂（Ben Zion）接受英國廣播公司（BBC）採訪說，哈瑪斯槍手殘殺手無寸鐵的百姓，甚至把人的頭砍下來」，連強褓中的嬰兒都不放過，甚至有家庭慘遭滅門。

一名軍官指著地上血跡斑斑的紫色睡袋，浮腫的腳趾露了出來，他說這名女子被斬首然後隨意丟在花園。

出於憤怒，有些槍手的屍體被留在灌木叢、水溝或草坪，任由其在太陽底下腐爛。

英國每日郵報報導，倖存者哈勒（Shmuel Harel）高齡90歲的祖母硬是被拖到客廳，頭部中了兩槍慘死。

丹恩（Galit Dan）12歲的女兒諾雅（Noya）事發當天恰巧去找祖母過夜，家中遭槍手闖入時，諾雅用氣音傳了語音訊息給父母，「媽咪，我好害怕，有其他人闖進家裡，救我。」

諾雅的母親氣憤道，「這些畜牲衝著平民來的，現在完全沒有祖孫倆的下落，也沒有找到屍體。她們一定是被帶走了。這是為人父母最大的夢魘，全天下的爸媽一定能感同身受。」

負責卡法雅札現場指揮的韋魯（Itai Veruv）少將哀痛道，「這不是戰爭，這裡也不是戰場，這是一場大屠殺。」

以色列 哈瑪斯 加薩

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