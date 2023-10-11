以巴開戰／倫敦、雪梨街頭 爆挺巴勒斯坦示威

親巴勒斯坦支持者，在倫敦皮卡迪利廣場示威時揮舞旗幟並舉著標語牌。（Getty Images）

英國有數以千計挺巴勒斯坦 的示威者，9日在以色列 駐倫敦大使館外聚集，抗議以色列空襲巴勒斯坦，澳洲雪梨歌劇院外10日也有數百人示威，力挺巴勒斯坦，有人投擲照明彈，還有人高呼反以色列口號；美國哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織連署，指以色列必須對於哈瑪斯 的血腥攻擊負起全部責任，引發一些哈佛校友撻伐。

綜合媒體報導，在倫敦肯辛頓大街的以色列大使館外，示威者高呼「解放巴勒斯坦人」，並施放煙火和紅色信號彈，附近建築物的窗口掛了很多巴勒斯坦旗幟。26歲示威者努爾手持標語牌，呼籲英國制裁以色列政府，指整個加沙正遭受以色列政府的集體懲罰，民用建築物被空襲。

以色列支持者稍早前在唐寧街附近悼念死難者，並展示被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯擄掠的人的照片，英國入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）警告，政府不會容忍那些支持哈瑪斯行動的人：「在英國街頭宣揚哈瑪斯的恐怖主義行為是嚴重的刑事犯罪。」他說︰「與其他形式的反猶太主義攻擊一樣，他們將被追捕和起訴。」

在澳洲，數百名支持巴勒斯坦的群眾9日晚遊行到雪梨歌劇院，在劇院外點燃紅色照明彈，高喊反猶太口號，並高舉寫有「實施隔離，反抗有理」之類抗議文字的布條。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）說，他「不能容許」支持巴勒斯坦的集會導致猶太社群無法進入雪梨歌劇院，：「我們點亮歌劇院，正是為了聲援猶太社群，他們卻不能與自己的同胞莊嚴地哀悼（以色列遇襲），這堪稱巨大恥辱。」

在美國，哈佛大學親巴勒斯坦學生組織的聯合聲明表示，「今天的事件並不是憑空發生的。在過去的20年裡，加薩走廊的數百萬巴勒斯坦人被迫生活在露天監獄中…巴勒斯坦的苦難進入了未知的領域。接下來我們必須堅決反對殖民者的報復。我們呼籲哈佛社區採取行動，制止對巴勒斯坦人的持續屠殺。」

然而，這份聲明激起了部分人士的反對，包括哈佛大學前校長桑默斯(Larry Summers)在內，他在社群媒體上說：「我從來未像今天這樣，感到如此幻滅與疏離。」

桑默斯說，「這些學生團體把所有的暴力都歸咎到以色列頭上，這是道德上的無知無感。我感到惡心。我無法估量校方未能譴責並與此一聲明畫清界限的後果。」

哈佛校友、紐約州聯邦眾議員伊莉絲‧斯特凡尼克(Elise Stefanik)在社群媒體上說，「這些哈佛學生團體令人髮指，他們將哈瑪斯的野蠻恐怖攻擊歸咎於以色列，這些攻擊造成700多名以色列人死亡。」