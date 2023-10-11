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以巴開戰／倫敦、雪梨街頭 爆挺巴勒斯坦示威

編譯中心／綜合10日電
親巴勒斯坦支持者，在倫敦皮卡迪利廣場示威時揮舞旗幟並舉著標語牌。（Getty Images）
親巴勒斯坦支持者，在倫敦皮卡迪利廣場示威時揮舞旗幟並舉著標語牌。（Getty Images）

英國有數以千計挺巴勒斯坦的示威者，9日在以色列駐倫敦大使館外聚集，抗議以色列空襲巴勒斯坦，澳洲雪梨歌劇院外10日也有數百人示威，力挺巴勒斯坦，有人投擲照明彈，還有人高呼反以色列口號；美國哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織連署，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任，引發一些哈佛校友撻伐。

綜合媒體報導，在倫敦肯辛頓大街的以色列大使館外，示威者高呼「解放巴勒斯坦人」，並施放煙火和紅色信號彈，附近建築物的窗口掛了很多巴勒斯坦旗幟。26歲示威者努爾手持標語牌，呼籲英國制裁以色列政府，指整個加沙正遭受以色列政府的集體懲罰，民用建築物被空襲。

以色列支持者稍早前在唐寧街附近悼念死難者，並展示被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯擄掠的人的照片，英國入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）警告，政府不會容忍那些支持哈瑪斯行動的人：「在英國街頭宣揚哈瑪斯的恐怖主義行為是嚴重的刑事犯罪。」他說︰「與其他形式的反猶太主義攻擊一樣，他們將被追捕和起訴。」

在澳洲，數百名支持巴勒斯坦的群眾9日晚遊行到雪梨歌劇院，在劇院外點燃紅色照明彈，高喊反猶太口號，並高舉寫有「實施隔離，反抗有理」之類抗議文字的布條。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）說，他「不能容許」支持巴勒斯坦的集會導致猶太社群無法進入雪梨歌劇院，：「我們點亮歌劇院，正是為了聲援猶太社群，他們卻不能與自己的同胞莊嚴地哀悼（以色列遇襲），這堪稱巨大恥辱。」

在美國，哈佛大學親巴勒斯坦學生組織的聯合聲明表示，「今天的事件並不是憑空發生的。在過去的20年裡，加薩走廊的數百萬巴勒斯坦人被迫生活在露天監獄中…巴勒斯坦的苦難進入了未知的領域。接下來我們必須堅決反對殖民者的報復。我們呼籲哈佛社區採取行動，制止對巴勒斯坦人的持續屠殺。」

然而，這份聲明激起了部分人士的反對，包括哈佛大學前校長桑默斯(Larry Summers)在內，他在社群媒體上說：「我從來未像今天這樣，感到如此幻滅與疏離。」

桑默斯說，「這些學生團體把所有的暴力都歸咎到以色列頭上，這是道德上的無知無感。我感到惡心。我無法估量校方未能譴責並與此一聲明畫清界限的後果。」

哈佛校友、紐約州聯邦眾議員伊莉絲‧斯特凡尼克(Elise Stefanik)在社群媒體上說，「這些哈佛學生團體令人髮指，他們將哈瑪斯的野蠻恐怖攻擊歸咎於以色列，這些攻擊造成700多名以色列人死亡。」

她說：「任何為屠殺無辜婦女和兒童辯解的行為，都是選擇和邪惡及恐怖主義站在同一邊。」

英國倫敦唐寧街附近，親以色列示威者在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯之間持續衝突...
英國倫敦唐寧街附近，親以色列示威者在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯之間持續衝突期間舉行抗議。（路透）

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