阿富汗20年強震 已2445死9000多人受傷

地震發生後，阿富汗西北部赫拉特省村民為一座受損房屋清理瓦礫。（Getty Images）

阿富汗 西部7日發生規模6.3強震，官員表示，目前已知至少2445人喪生，9000多人受傷，另有數百人被困，該國20年來其中一場死傷慘重的地震 ，救災人員徹夜搜尋生還者。

中央社引述法新社報導，美國地質調查所（USGS）稍早指出，這起強震的震央位於赫拉特（Herat）西北方40公里處，震源深度僅有14公里，且之後當地又發生規模介於4.3及6.3的8次餘震。阿富汗因位於板塊交界附近而地震頻發。去年6月阿富汗東部也發生震災，造成至少1000死、1500傷憾事。

阿富汗西部赫拉特省災難管理部門負責人阿沙裡8日晚說，地震已導致2445人死亡。國家災害管理局發言人表示，他們預計死亡人數「將會大幅攀升」。

路透引述神學士政府（Taliban，又稱塔利班）災難部門發言人薩伊克指出，該起地震造成赫拉特、巴德吉斯與法拉三個省共1340棟房屋受損或被毀。這被視為阿富汗20年來最嚴重的地震之一，更有許多人被埋在廢墟下正努力救援中。

在Zinda Jan區的薩博蘭村（Sarboland），震央附近的數十棟房屋被夷為平地，男人們在一堆堆破碎的磚石中鏟土，女人和孩子們則在戶外等待，住所被毁後屋內物品被狂風吹走。

世界衛生組織（WHO）表示，赫拉特省至少12座村莊有600多棟房屋被毀或部分損壞，約4200人受到影響。

42歲的阿瑪德（Bashir Ahmad）說：「第一次地震時，房屋都倒了，屋裡的人都被埋了，有些家庭還音訊全無。」

薩伊克表示，地震災區毗鄰伊朗 ，目前已有10支搜救隊趕抵當地。

此外，赫拉特當地的醫療設施也面臨重大壓力，赫拉特地區醫院600個床位已經爆滿。一位自稱是當地衛生官員透露，多數死者為婦女和兒童，但由於遺體被送往不同地方，具體死亡人數統計困難。