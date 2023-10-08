我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／高薪不再 華人卡車司機轉行

白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」

美福特號航艦打擊群開赴東地中海 準備協助以色列

中央社／華盛頓8日綜合外電報導

兩名美國官員今天表示，國防部已經下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。

美聯社報導，福特號（USS Gerald R. Ford）、艦上約5000名水兵及停放甲板上的戰機，將在巡洋艦、驅逐艦伴隨之下展示武力，以作好回應任何情況的準備，阻止巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）可能取得額外武器並且予以監視。

哈瑪斯昨天突襲以色列，以色列隨即空襲哈瑪斯據點，雙方爆發數十年以來最嚴重衝突。路透社指出，以色列媒體今天報導，以方死亡人數已逾700人，加薩有超過400喪生。

不願具名的美國官員指出，據駐耶路撒冷大使館接獲的初步報告，在事件中喪生、失蹤失聯的美國公民分別有4人、7人。官員表示，如果不是全部，他們大部分具美、以雙重國籍。同時，數字可能隨著後續更全面統計而出現變化。

報導指出，美國將派巡洋艦諾曼第號（USS Normandy），以及湯瑪斯．哈德納號（USS Thomas Hudner）、拉瑪紀號（USS Ramage）、卡尼號（USS Carney）、羅斯福號（USS Roosevelt）等驅逐艦伴隨福特號。美國也將擴大部署在這個區域的空軍F-35、F-15、F-16、A-10戰鬥機中隊。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在聲明中指出：「美國維持在全球軍力就緒狀態，於必要時進一步加強此一嚇阻態勢。」

他同時表示，總統拜登政府「將迅速提供以色列國防軍額外裝備和資源，包括彈藥。首批安全援助將於今天出發，數日內抵達」。

報導指出，這是美國最新、最先進航艦福特號首度進行全面部署。以維吉尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk）為母港的這支航艦打擊群此前已經在地中海。

白宮今天指出，拜登表示，新軍事援助正在前往以色列途中，「未來數日還會接續提供更多」。

白宮在聲明中表示，拜登和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）也「商討了後續作為，確保以色列的敵人不會認為他們能夠或者應該從當前形勢中討便宜」。

以色列 拜登 哈瑪斯

上一則

英相與以國總理通話 願提供安全及任何其他支援

下一則

以色列宣戰攻加薩 安理會急開會美籲譴責恐怖行徑

延伸閱讀

英相與以國總理通話 願提供安全及任何其他支援

英相與以國總理通話 願提供安全及任何其他支援
白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」

白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」
哈瑪斯發動襲擊 以色列外交官：談調停為時尚早

哈瑪斯發動襲擊 以色列外交官：談調停為時尚早
哈瑪斯襲以色列已600死 伊朗總統：支持巴國正當防衛

哈瑪斯襲以色列已600死 伊朗總統：支持巴國正當防衛

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48

超人氣

更多 >
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911
封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢
寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣