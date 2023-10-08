美福特號航艦打擊群開赴東地中海 準備協助以色列

兩名美國官員今天表示，國防部已經下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列 的準備。

美聯社報導，福特號（USS Gerald R. Ford）、艦上約5000名水兵及停放甲板上的戰機，將在巡洋艦、驅逐艦伴隨之下展示武力，以作好回應任何情況的準備，阻止巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 集團（Hamas）可能取得額外武器並且予以監視。

哈瑪斯昨天突襲以色列，以色列隨即空襲哈瑪斯據點，雙方爆發數十年以來最嚴重衝突。路透社指出，以色列媒體今天報導，以方死亡人數已逾700人，加薩有超過400喪生。

不願具名的美國官員指出，據駐耶路撒冷大使館接獲的初步報告，在事件中喪生、失蹤失聯的美國公民分別有4人、7人。官員表示，如果不是全部，他們大部分具美、以雙重國籍。同時，數字可能隨著後續更全面統計而出現變化。

報導指出，美國將派巡洋艦諾曼第號（USS Normandy），以及湯瑪斯．哈德納號（USS Thomas Hudner）、拉瑪紀號（USS Ramage）、卡尼號（USS Carney）、羅斯福號（USS Roosevelt）等驅逐艦伴隨福特號。美國也將擴大部署在這個區域的空軍F-35、F-15、F-16、A-10戰鬥機中隊。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在聲明中指出：「美國維持在全球軍力就緒狀態，於必要時進一步加強此一嚇阻態勢。」

他同時表示，總統拜登 政府「將迅速提供以色列國防軍額外裝備和資源，包括彈藥。首批安全援助將於今天出發，數日內抵達」。

報導指出，這是美國最新、最先進航艦福特號首度進行全面部署。以維吉尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk）為母港的這支航艦打擊群此前已經在地中海。

白宮今天指出，拜登表示，新軍事援助正在前往以色列途中，「未來數日還會接續提供更多」。

白宮在聲明中表示，拜登和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）也「商討了後續作為，確保以色列的敵人不會認為他們能夠或者應該從當前形勢中討便宜」。