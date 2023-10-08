並非巧合…遭數十年來最致命攻擊 中媒：以色列犯下兩個致命錯誤

以巴7日爆發新一輪衝突，目前已造成雙方至少500人死亡，數千人受傷。圖為以色列特拉維夫遇襲後景象。（新華社）

以巴衝突再次引爆，中國媒體分析，這場於贖罪日戰爭50周年之際所發生的戰爭並非巧合，事態嚴重程度甚至可以說是以色列 數十年來遭受的最致命攻擊。分析認為，這次戰爭以色列犯下了兩個致命錯誤：情報工作疏漏、以軍反應過於遲鈍。

中國具官方背景的自媒體《牛彈琴》微信公眾號稱，以色列當地時間7日發生的以巴衝突，對以色列政府和其人民來說，應該是完全意想不到，而且是很突然的。哈瑪斯 的攻擊，以現階段來看，確實是前所未有的猛烈，兩小時內發射了數千枚火箭彈。哈瑪斯還突破以軍隔離牆，突進到以國城市，逢人便殺。也因此，以色列的傷亡情況，或許遠比眾人所想的更加慘烈。

中新社引述以色列《耶路撒冷郵報》的報導稱，7日共有逾300名以色列人死亡，另有超過1,500人受傷。據巴勒斯坦馬安通訊社與巴勒斯坦官方通訊社「瓦法」的消息，7日晚，以軍用數十枚火箭彈轟炸加薩 海岸，並對迦薩地帶兩座清真寺、多所住宅發動空襲。目前，加薩地帶死亡人數已達232人，受傷1,697人。

《牛彈琴》稱，這是幾十年來以色列遭受的最致命襲擊事件。文章分析，以色列此次犯了兩個致命錯誤：首先就是情報工作的嚴重疏漏。嚴格來說，以色列情報部門犯下了和50年前贖罪日戰爭時同樣的致命疏漏。哈瑪斯如此大規模進攻以國，還挑在贖罪日戰爭50周年之際，顯然已精心策劃多時，但以國情報部門卻毫無察覺，關鍵時刻，毫無作為。

其次，以色列軍隊這次的反應太過遲鈍。哈瑪斯已攻打過來了，卻還沒反應過來，沒有保護好平民，自身還有大量軍人被俘虜。但以色列軍方對此僅回應稱，「這是一個很好的問題。」在兩項致命錯誤之下，後果就是血淋淋的現實。

《牛彈琴》認為，本次以巴衝突意外展現出哈瑪斯強大的生命力和戰鬥力。哈瑪斯困守在加薩，但這次，擁有足夠讓以色列震驚的火箭。最令人震驚的，還是以色列建立的隔離牆，居然被哈瑪斯全面突破，然後闖入大開殺戒。「隔離牆不再安全，這種心理震撼，以色列人需要很長時間才能撫平。」

文章強調，以色列終究是以色列，大規模報復即將展開，也很快會清除所有滲透過來的哈瑪斯武裝，一場血雨腥風將再次展開。