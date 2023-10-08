我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

並非巧合…遭數十年來最致命攻擊 中媒：以色列犯下兩個致命錯誤

記者謝守真／即時報導
以巴7日爆發新一輪衝突，目前已造成雙方至少500人死亡，數千人受傷。圖為以色列特拉維夫遇襲後景象。（新華社）
以巴7日爆發新一輪衝突，目前已造成雙方至少500人死亡，數千人受傷。圖為以色列特拉維夫遇襲後景象。（新華社）

以巴衝突再次引爆，中國媒體分析，這場於贖罪日戰爭50周年之際所發生的戰爭並非巧合，事態嚴重程度甚至可以說是以色列數十年來遭受的最致命攻擊。分析認為，這次戰爭以色列犯下了兩個致命錯誤：情報工作疏漏、以軍反應過於遲鈍。

中國具官方背景的自媒體《牛彈琴》微信公眾號稱，以色列當地時間7日發生的以巴衝突，對以色列政府和其人民來說，應該是完全意想不到，而且是很突然的。哈瑪斯的攻擊，以現階段來看，確實是前所未有的猛烈，兩小時內發射了數千枚火箭彈。哈瑪斯還突破以軍隔離牆，突進到以國城市，逢人便殺。也因此，以色列的傷亡情況，或許遠比眾人所想的更加慘烈。

中新社引述以色列《耶路撒冷郵報》的報導稱，7日共有逾300名以色列人死亡，另有超過1,500人受傷。據巴勒斯坦馬安通訊社與巴勒斯坦官方通訊社「瓦法」的消息，7日晚，以軍用數十枚火箭彈轟炸加薩海岸，並對迦薩地帶兩座清真寺、多所住宅發動空襲。目前，加薩地帶死亡人數已達232人，受傷1,697人。

《牛彈琴》稱，這是幾十年來以色列遭受的最致命襲擊事件。文章分析，以色列此次犯了兩個致命錯誤：首先就是情報工作的嚴重疏漏。嚴格來說，以色列情報部門犯下了和50年前贖罪日戰爭時同樣的致命疏漏。哈瑪斯如此大規模進攻以國，還挑在贖罪日戰爭50周年之際，顯然已精心策劃多時，但以國情報部門卻毫無察覺，關鍵時刻，毫無作為。

其次，以色列軍隊這次的反應太過遲鈍。哈瑪斯已攻打過來了，卻還沒反應過來，沒有保護好平民，自身還有大量軍人被俘虜。但以色列軍方對此僅回應稱，「這是一個很好的問題。」在兩項致命錯誤之下，後果就是血淋淋的現實。

《牛彈琴》認為，本次以巴衝突意外展現出哈瑪斯強大的生命力和戰鬥力。哈瑪斯困守在加薩，但這次，擁有足夠讓以色列震驚的火箭。最令人震驚的，還是以色列建立的隔離牆，居然被哈瑪斯全面突破，然後闖入大開殺戒。「隔離牆不再安全，這種心理震撼，以色列人需要很長時間才能撫平。」

文章強調，以色列終究是以色列，大規模報復即將展開，也很快會清除所有滲透過來的哈瑪斯武裝，一場血雨腥風將再次展開。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

以巴衝突再起 以色列中生：兩個室友都已被徵兵走了

下一則

以色列預警情報失靈遭突襲？學者：恐因外交和談降戒心

延伸閱讀

內唐亞胡稱將讓哈瑪斯據點化為瓦礫 空襲加薩傳至少313死

內唐亞胡稱將讓哈瑪斯據點化為瓦礫 空襲加薩傳至少313死
真主黨向以色列北部發射大量火箭、砲彈 以軍南北作戰

真主黨向以色列北部發射大量火箭、砲彈 以軍南北作戰
心碎…哈瑪斯強闖民宅擄人 婦女通話聽見2個孩子遭綁走

心碎…哈瑪斯強闖民宅擄人 婦女通話聽見2個孩子遭綁走
贖罪日啟戰端 哈瑪斯火箭突襲 以色列宣戰反擊 以巴數百人亡

贖罪日啟戰端 哈瑪斯火箭突襲 以色列宣戰反擊 以巴數百人亡

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911