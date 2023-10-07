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日水產滯銷 官促每人每年多吃5扇貝

編譯中心／綜合6日電
東京電力公司指出，公司的電話中心和窗口截至3日止，已收到300多件因廢水排入海遭受形象受損企業進行賠償諮詢。（歐新社）
東京電力公司指出，公司的電話中心和窗口截至3日止，已收到300多件因廢水排入海遭受形象受損企業進行賠償諮詢。（歐新社）

日本5日起啟動第二輪福島第一核電站核汙水排放入海，東京電力公司證實，截至6日為止，已收到逾300宗因核汙水排海而形象受損的企業的賠償查詢和申請，主要來自水產業者。部分水產加工企業的倉庫內，扇貝等水產品即將堆到約8米高的天花板。

香港文匯報報導，東電表示，目前接獲的逾300宗賠償查詢，主要來自經營扇貝、海參和其他受中國禁運影響產品相關企業，已向其中約50宗個案發送索賠所需文件資料。東電曾稱，若因核汙水排海發生形象受損的情況，將不限時間、地點和行業種類，商家皆可提出賠償要求，而針對希望盡快賠償的部分個案，目前已支付賠償金。

據了解，東電第二輪排放預計連續17天，將排放約7800噸核汙水入海，東電計畫本年度分四次排放核汙水，總計排放量約3.12萬噸，放射性元素氚總量預計5萬億貝克勒爾，為每年排放上限的四分之一。東電稱將持續在核電站周圍進行監測，若驗出海水氚濃度達每公升700貝克以上，則會停止排放。

自從福島核汙染水排海以來，日本水產品出口嚴重受阻，據日媒報導，部分水產加工企業的倉庫內，扇貝等水產品即將堆到約8米高的天花板。有商家在接受日媒採訪時表示，庫存積壓導致保管費用每天都在增加，公司經營能否撐到獲得東電賠償的那一天，還是一個未知數。

面對庫存積壓，日本農林水產大臣近日呼籲日本民眾每人每年幫忙多吃5隻扇貝。

據日本農林水產省公布，日本8月份水產出口按年下跌8.2%，約為288億（日圓，下同，約1.92億美元），當中跌幅最大的地方是中國，下跌65.7%。當局表示，主要是因福島核汙水排放事件所致。在各類水產當中，扇貝出口減少達31億，海參亦減少9億。

日本民眾月4日晚上冒雨在位於東京千代田區的東京電力公司總部附近舉行集會，強烈反對...
日本民眾月4日晚上冒雨在位於東京千代田區的東京電力公司總部附近舉行集會，強烈反對福島核汙染水排海。（中新社）

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