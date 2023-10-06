我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

買車比美國貴6倍 新加坡先掏7.5萬拿擁車證

編譯周辰陽／綜合5日電
新加坡「擁車證（COE）」的價格，近年屢創新高。（路透）
新加坡「擁車證（COE）」的價格，近年屢創新高。（路透）

新加坡是全世界生活成本最高的國家之一，擁有一輛車更是奢侈的事情，外媒報導，星國擁車成本現在飆升到前所未有的高度。

新加坡1990年引入車牌配額制，藉此控制汽車總數，協助減少塞車與汙染。主管機關每個月會舉行兩次招標會，車主必須先成功取得效期10年的擁車證（COE），才可買車跟開車上路。如果想買的是BMW或賓士等豪車，光擁車證成本就幾乎相當或超過獅城一個典型家庭的年收入。

新加坡聯合早報報導，星國10月第一輪擁車證公開投標活動在4日下午結束。中小型汽車組（A組，1600CC以下汽車）擁車證成交價為新加坡幣10.4萬元（約7.5萬美元），是2020年的4倍多，其他更大的車擁車證價格更高。

SUV等大型及豪華車組（B組）擁車證價格為新加坡幣14萬6002元（約10萬6803美元），漲了大約新加坡幣5000多元。通常用在註冊B組大型車的公開組（E組，除摩托車以外）則報新加坡幣15.2萬元（約11.1萬美元），不只漲了新加坡幣7000多元，還首度突破星幣15萬元關卡。

根據CNN與BBC的報導，擁車證只是車主取得買車權利，還有車輛本身的成本要考慮。加上稅金與進口關稅，擁車證制度讓新加坡成為全世界買車成本最昂貴的國家。例如，在新加坡要買一輛Toyota Camry Hybrid標準型新車，加上稅金跟擁車證等成本後，要付出大約新加坡幣25萬元（約18.28萬美元），比美國貴六倍。

根據新加坡統計局數據，2022年新加坡家庭月收入中位數為星幣1萬0099元，使得汽車對普通居民可說是遙不可及。

不過，車牌配額制的支持者指出，此舉已幫助新加坡免於交通堵塞，不像泰國曼谷、印尼雅加達與越南河內等其他東南亞國家首都那樣交通亂成一團，而買不起車的人也可以利用星國公共交通系統。如果還是不行的話，仍有買摩托車的選擇。根據聯合早報，電單車組（D組）價格要價新加坡幣1萬0856元（約7939美元）。

新加坡 東南亞 越南

上一則

澳洲新幣鑄英王查理肖像 聖誕節前流通

下一則

最具魅力國家 美讀者選日本 英法排名讓人意外

延伸閱讀

華航線上旅展開跑 台北─舊金山航線祭出優惠

華航線上旅展開跑 台北─舊金山航線祭出優惠
在新加坡開車上路成本超昂貴 買車前先掏7.5萬美元拿「這張證」

在新加坡開車上路成本超昂貴 買車前先掏7.5萬美元拿「這張證」
全球最佳海港新加坡連3冠 第35次奪亞洲最佳

全球最佳海港新加坡連3冠 第35次奪亞洲最佳
新加坡抗通膨 豪灑8億現金給民眾 250萬人受惠

新加坡抗通膨 豪灑8億現金給民眾 250萬人受惠

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
西班牙東南部城市穆西亞市市郊阿塔萊阿熱門的劇場夜店當地時間1日清晨6時發生大火，已知有13人死亡。（Getty Images）

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

2023-10-01 11:05

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售