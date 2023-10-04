錫克教案鬧僵 印度要求加拿大撤離41外交官

印度要求加拿大10月10日前撤離41名外交官，圖為G20峰會在新德里開幕時，印度總理莫迪（右）以東道主身分迎接加拿大總理杜魯多（左）。（路透）

日前加拿大 指控印度 情報單位涉嫌於今年6月殺害加國公民、錫克教分離主義領袖尼賈爾，兩國緊張關係再升溫，印度已通知加拿大當局，必須在10月10日之前撤回41名外交官；加拿大總理杜魯多 拒絕證實報導，但表示加方不想糾紛升級。

印度稱尼賈爾為「恐怖分子」，駁斥所有指控，並採取反制措施，包括暫停向加籍公民核發簽證。金融時報引述消息人士說法，針對在10月10日後留下的加國外交官，印度揚言將撤銷其外交豁免權。據悉，加拿大共在印度派駐62名外交官，印度要求加國大幅削減41人，約占駐印度外交官的2/3。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）說，印度9月底已知會加拿大政府，為了「平等」起見須削減駐印度的外交官；因為加拿大駐新德里外交官人數，多於印度駐渥太華的外交官人數。他說：「我們所駐外交人員應該在人數和職級上對等。」

針對印加關係惡化，杜魯多稱：「我們非常認真對待這個問題，但我們將繼續以負責任和建設性的態度與印度政府接觸。」

身為加拿大公民而被印度稱為恐怖分子的錫克教領袖尼賈爾今年6月18日在卑詩省被殺，杜魯多上月指印度涉事是「可信指控」，要求莫迪政府協助調查；印度斥指控荒謬。

到上周五，印度外長蘇傑生在華盛頓與美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文討論該事，表示政治暗殺「不符合我國政策」，又指加拿大存在針對印度外交官的「暴力氣氛」、「恐嚇氣氛」，錫克教分離主義組織存在於加拿大使新德里沮喪。