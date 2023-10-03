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日本奈良鹿遭虐 年死50頭 獸醫：70%吃不飽

編譯羅方妤／綜合報導
「奈良鹿保護協會」遭協會內獸醫師指控，協會飼養在「特別欄舍」的250頭鹿有70%處於挨餓狀態，且這些挨餓的鹿中每年有三分之一死亡，約50頭。（取材自YouTube）
「奈良鹿保護協會」遭協會內獸醫師指控，協會飼養在「特別欄舍」的250頭鹿有70%處於挨餓狀態，且這些挨餓的鹿中每年有三分之一死亡，約50頭。（取材自YouTube）

日本奈良鹿以親近人聞名，每年吸引大批遊客前往觀光和餵食互動。然而，日本產經新聞報導，當地負責保護這些鹿的「奈良鹿保護協會」1日被協會的獸醫師提出報告向奈良市政府指控，他們飼養鹿的方式「根本是虐待」。

提出指控的獸醫師稱，他們飼養在「特別欄舍」的250頭鹿有70%處於挨餓狀態，且這些挨餓的鹿中每年有三分之一死亡，數量有50頭以上。這名獸醫師也有提出影像佐證。

奈良市政府3日將派專業獸醫前往現場調查，若虐待行為被證實，將向奈良地方檢察廳提出刑事告發。

產經新聞指出，奈良鹿保護協會在奈良市有設立保護設施「鹿苑」。但他們將約250頭會破壞農作物的鹿移往「特別欄舍」照顧，這些鹿一般不會公開亮相，且欄舍距離奈良公園有一大段距離。

提出指控的獸醫師報告指出，其實鹿剛被捕獲的時候狀況良好，但隨後出現掉毛現象。他也說，今年4月至7月間，死亡的雄鹿平均年齡五歲、平均體重34公斤，比平均年齡15歲、平均體重60至70公斤的一般奈良雄鹿低很多。

這名獸醫師也指控，協會使用低營養且廉價的飼料，加上供水環境髒亂和沒有遮蔭處，造成鹿群壓力，都可能是鹿群死因。奈良市當局接獲報告後，3日將派專業獸醫前往現場調查。他說：「這種飼養環境已持續至少五年，食物和設備的品質及數量都沒有改善，這構成虐待動物。」

然而，該協會受訪時表示，「食物預算充足，沒有短缺問題，這不構成虐待」。他們也解釋，飼養在特別欄舍內的鹿中，過去是野生的雄鹿可能無法適應欄舍生活，因而感到有壓力，「正將似乎身體不適的鹿移往別的欄舍治療」。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=gT-cncrwDJg

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