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國會暫避關門 道指依舊收低

北韓痛批國際原子能總署 稱其為美國傳聲筒

中央社／首爾2日綜合外電報導
北韓核電工業部不具名的發言人發聲明，批評國際原子能總署（IAEA）大會於9月29日通過呼籲北韓遏制核計畫的決議。（Getty Images）
北韓核電工業部不具名的發言人發聲明，批評國際原子能總署（IAEA）大會於9月29日通過呼籲北韓遏制核計畫的決議。（Getty Images）

北韓今天譴責聯合國核能監督機構加入美國主導的施壓行動，並針對北韓的核計畫「捏造」一項決議，還稱該機構是被美國收買才吹捧相關議案的單位。

北韓核電工業部不具名的發言人發聲明，批評國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）大會於9月29日通過呼籲北韓遏制核計畫的決議。

這名發言人稱這項決議是美國及其盟國「密謀的結果」，並稱北韓作為核武國家的立場已經變得「不可逆轉」。

根據北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA），發言人說：「敵對勢力的這種鬧劇，暴露出他們的險惡用心，目的是要掩飾其嚴重威脅國際核不擴散體系的犯罪行為，並為他們對北韓的敵對政策開脫。」

發言人也指控IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）藉由散布關於北韓即將進行核試驗的假消息，來帶頭製造向北韓施壓的氛圍。

葛羅西去年曾示警，北韓可能會進行自2017年以來的首次核試。

北韓發言人說：「如果IAEA想避免被當作是被美國收買才吹捧此事，而受到國際的批評，那麼最好致力於解決國際社會面臨的困難。」他指的是所謂美國核子擴散和日本排放核處理水等問題。

2009年北韓將IAEA檢查人員驅逐出境，並重啟核試驗後，至今IAEA仍無法派員進入北韓。

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