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涉與親克宮俄商「洗錢交易」 LVMH執行長遭調查

編譯中心／綜合1日電
LVMH執行長阿諾特涉洗錢遭調查。（路透）
LVMH執行長阿諾特涉洗錢遭調查。（路透）

巴黎檢方說，正調查法國首富、全球最大奢侈品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）與俄羅斯富商薩基索夫（Nikolai Sarkisov）多筆不動產交易，以釐清是否有洗錢之嫌。法媒報導，薩基索夫2018年透過中間商購入14筆不動產，再轉售阿諾特，獲利約200萬歐元（約211.7萬美元）。

據報導，法國金融情報部門Tracfin2022年12月發布一份文件引起檢方注意，內容指出，2018年秋季，薩基索夫在阿諾特的貸款幫助下購買阿爾卑斯山滑雪勝地庫爾舍韋勒（Courchevel）14筆房產，後來轉賣給後者從中獲利約200萬歐元，該報告將這些交易列為「可能具備洗錢特徵」。

巴黎檢察官辦公室9月29日證實，他們自2022年以來一直在進行初步調查，但這並不代表一定存在不當行為；阿諾特律師回應，洗錢指控「荒謬且毫無根據」。

阿諾特身家高達1903億美元，不僅是全球第二富豪，也是南韓女子天團BLACKPINK泰國籍成員Lisa的準公公；74歲的阿諾特是馬斯克（Elon Musk）後的全球第二大富豪，擁有LVMH 51%股份，旗下品牌包括路易威登（Louis Vuitton）、絲芙蘭、蒂芙尼（Tiffany's）、酩悅香檳（Moët champagne）、軒尼詩（Hennessy cognac）、迪奧（Dior）等。

薩基索夫現年55歲，父親是亞美尼亞裔蘇聯官員，他與胞兄謝爾蓋（Sergei）共同創立Reso-Garantia公司，據傳與克里姆林宮關係良好。

薩基索夫是一位保險大亨，調查指出，2018年秋天他在阿爾卑斯山度假勝地庫爾舍韋勒收購14處房地產，之後以2000萬歐元（約2117.2萬美元）轉賣給阿諾特，並從中獲利200萬歐元。據悉，LVMH和相關控股公司在當地有多筆房產，透過多個法律實體進行交易可能是為掩蓋資金來源。

對此，LVMH拒絕評論，但一位親近阿諾特的消息人士說，這些交易是在「完全尊重法國法律」的情況下進行；而薩基索夫家族創立的俄國保險公司Reso-Garantia也強調，該公司和薩基索夫都未參與這些交易，「所有交易均由法國公司、法國律師及法國公證人完成，這是一筆常見的房地產交易。」

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