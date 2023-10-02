涉與親克宮俄商「洗錢交易」 LVMH執行長遭調查

LVMH執行長阿諾特涉洗錢遭調查。（路透）

巴黎檢方說，正調查法國首富、全球最大奢侈品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）與俄羅斯富商薩基索夫（Nikolai Sarkisov）多筆不動產交易，以釐清是否有洗錢之嫌。法媒報導，薩基索夫2018年透過中間商購入14筆不動產，再轉售阿諾特，獲利約200萬歐元（約211.7萬美元）。

據報導，法國金融情報部門Tracfin2022年12月發布一份文件引起檢方注意，內容指出，2018年秋季，薩基索夫在阿諾特的貸款 幫助下購買阿爾卑斯山滑雪勝地庫爾舍韋勒（Courchevel）14筆房產，後來轉賣給後者從中獲利約200萬歐元，該報告將這些交易列為「可能具備洗錢特徵」。

巴黎檢察官辦公室9月29日證實，他們自2022年以來一直在進行初步調查，但這並不代表一定存在不當行為；阿諾特律師回應，洗錢指控「荒謬且毫無根據」。

阿諾特身家高達1903億美元，不僅是全球第二富豪，也是南韓女子天團BLACKPINK泰國籍成員Lisa的準公公；74歲的阿諾特是馬斯克（Elon Musk）後的全球第二大富豪，擁有LVMH 51%股份，旗下品牌包括路易威登（Louis Vuitton）、絲芙蘭、蒂芙尼（Tiffany's）、酩悅香檳（Moët champagne）、軒尼詩（Hennessy cognac）、迪奧（Dior）等。

薩基索夫現年55歲，父親是亞美尼亞裔蘇聯官員，他與胞兄謝爾蓋（Sergei）共同創立Reso-Garantia公司，據傳與克里姆林宮關係良好。

薩基索夫是一位保險 大亨，調查指出，2018年秋天他在阿爾卑斯山度假勝地庫爾舍韋勒收購14處房地產 ，之後以2000萬歐元（約2117.2萬美元）轉賣給阿諾特，並從中獲利200萬歐元。據悉，LVMH和相關控股公司在當地有多筆房產，透過多個法律實體進行交易可能是為掩蓋資金來源。

對此，LVMH拒絕評論，但一位親近阿諾特的消息人士說，這些交易是在「完全尊重法國法律」的情況下進行；而薩基索夫家族創立的俄國保險公司Reso-Garantia也強調，該公司和薩基索夫都未參與這些交易，「所有交易均由法國公司、法國律師及法國公證人完成，這是一筆常見的房地產交易。」