UN特派團抵納卡區30年首見 12萬居民幾乎悉數逃離

亞塞拜然今天表示，一個聯合國 特派團今天抵達納戈爾諾．卡拉巴赫地區。自從巴庫當局收復這個分離主義地區後，當地估計的12萬名亞美尼亞裔 居民幾乎都已逃離。

亞塞拜然總統府發言人告訴法新社，一個「聯合國特派團於星期日早上抵達卡拉巴赫（Karabakh）」，就人道主義需求進行評估是主要任務。

這是約30年以來聯合國首度進入這個地區。

亞塞拜然外交部發言人今天稍晚告訴法新社，該特派團走訪卡拉巴赫與亞美尼亞交界的一處檢查哨。

他並表示，由聯合國駐亞塞拜然駐地協調員安德瑞娃（Vladanka Andreeva）率領的這個特派團可望於明天召開記者會。

巴庫（Baku）當局上週發動僅僅一天的閃電攻勢，成功迫使掌控納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）30年的亞美尼亞分離主義分子同意繳械、解散政府並且併入亞塞拜然。

亞塞拜然的勝利為納卡區動盪歷史迎來新的轉折。數個世紀以來，當地歷經波斯人、突厥人、俄羅斯 人、土耳其人、蘇聯人的統治，從中世紀以來就因區域大國角力而與居民心中的祖地分裂。分離主義勢力如此下場對於懷抱與葉里凡（Yerevan）統一大夢的亞美尼亞裔而言，不啻是重大打擊。

納卡區估計的12萬居民幾乎已悉數逃離，引發難民危機。