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鯨魚躍出海面頂翻快艇…乘客遭彈飛1死1傷 警方嚇壞：駭人悲劇

中央社／雪梨30日綜合外電報導
澳洲發生一起鯨魚躍出海面時頂翻正在海釣快艇的罕見意外。情境示意圖。（Ingimage）
澳洲發生一起鯨魚躍出海面時頂翻正在海釣快艇的罕見意外。情境示意圖。（Ingimage）

澳洲發生一起鯨魚躍出海面時頂翻正在海釣快艇的罕見意外，造成1名61歲男子死亡，另一名53歲男子負傷送醫。

路透社報導，警方說61歲男子被人從雪梨外海的植物灣（Botany Bay）拉出時已無意識，隨後即告不治；送醫的傷者情況穩定。

新南威爾斯州警察廳廳長凱特利（Yasmin Catley）說：「這起意外涉及鯨魚，誰會想到居然發生這種情況，真是場駭人悲劇。」急難救助廳廳長狄布（Jihad Dib）則說，這是場極為離奇的意外。

警方在聲明中說「船隻很可能在鯨魚躍出海面時被頂翻，船上的人被彈飛」但聲明裡未確認鯨魚的種類。

澳洲綿長的海岸線能見到10種大型、20種小型鯨魚，當地由鯨魚造成的人員死亡很罕見，倒是鯨魚大規模擱淺於紐、澳海灘很常見。

今年6月在太平洋有8名丹麥人獲救，當時他們所乘船隻與鯨魚相撞而落海。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）指出，一艘客船上的乘客因在植物灣看見一條4.8公尺長的快艇在水面打轉，艇上卻空無一人，於是趕緊通報救援人員。

警方表示，這起意外的倖存者被從水中救起時滿臉驚恐，獲救前可能已落海45分鐘以上。

新南威爾斯州海事廳廳長赫欽斯（Mark Hutchings）表示，今年經雪梨南下遷徙的鯨魚數量極其可觀，呼籲船隻遇上時要保持安全距離。

赫欽斯說：「與成鯨須保持100公尺距離，若成鯨旁有幼鯨則須拉大至300公尺。鯨魚完全不會主動傷人，但若不慎，這類碰撞接觸就會發生。」

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