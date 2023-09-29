德外長：不應對中發展視而不見 減少依賴和去風險

德國外長貝爾伯克。（歐新社）

德國 外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在國會演講時表示，德國不應對中國近來的發展和變化視而不見，因此擬定中國戰略，目標是降低風險和減少對中國的依賴。

德國政府7月公布史上第一份「中國戰略」，為中國政策擘畫藍圖，強調中國已改變，對北京 的政策也必須調整，國會28日針對這份文件進行辯論。

外長貝爾伯克表示，中國是德國最大貿易夥伴和軍事強權，最近外交部長和國防部長突然下台的消息因此讓人不安；中國同時又有嚴重的不動產危機和青年失業問題，卻不願再公布數據。

貝爾伯克說，在外交部分，北京雖然與美國逐漸走近，讓全世界鬆一口氣，卻支持敘利亞聲名狼藉的阿塞德（Bashar Al-Asaad）政權，與阿富汗神學士（Taliban）建立外交關係。

她還批評中國在印太地區愈來愈具攻擊性，指出剛發布的新版地圖幾乎納入整個南海，擴大與鄰國的領土爭議，讓整個區域高度不滿。

貝爾伯克認為，德國不應該對這些發展視而不見，因此擬定中國戰略，與歐盟 和全球夥伴合作推動進程，降低風險是這份戰略的首要目標。

她舉鋰為例說，澳洲開採的鋰占全球產量的一半，可是超過9成直接送到中國提煉，導致歐盟使用的鋰有9成來自中國，而非直接從澳洲進口。

因此，未來重要原料的開採和提煉應該集中在同一國家，避免繞道，才能降低風險，確保歐洲的經濟安全。

其次，為減少對中國的單方面依賴，德國有必要嚴審外國投資，她舉例說，最近德國政府才阻止中國投資者併購一家德國的衛星公司，歐盟也即將實施反經濟脅迫的規定。

貝爾伯克還說，德國不能無視台海的緊張，如果發生軍事衝突，將嚴重傷害德國的經濟利益。

最後，貝爾伯克強調，只要是基於共同和公平的規則，德國願與中國展開合作，尤其是健康、公平貿易、氣候危機等具急迫性的議題。