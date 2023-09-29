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英上鏡率最高「羅賓漢樹」遭砍 16歲男涉案

編譯中心／綜合28日電
「羅賓漢樹」是英國上鏡率最高的樹木，攝於2021年2月26日。（路透）
「羅賓漢樹」是英國上鏡率最高的樹木，攝於2021年2月26日。（路透）

英國著名地標「羅賓漢樹」（Robin Hood's Tree）9月28日被發現倒塌，當局認為該棵有數百年歷史的老樹遭故意破壞，一名16歲男孩涉嫌刑事毀壞被捕。

英國廣播公司（BBC）及天空新聞報導，「羅賓漢樹」位於諾森伯蘭郡（Northumberland）哈德良長城（Hadrian's Wall）旁邊，它曾經是好萊塢影星凱文柯斯納（Kevin Costner）主演的電影「羅賓漢」（Robin Hood: Prince of Thieves）其中一個取景地而成名，因此每年吸引全球大批遊客到當地「打卡」，並在2016年贏得英國樹王稱號。

諾森伯蘭郡警方表示，「羅賓漢樹」是舉世聞名的地標，今次事件為當地帶來嚴重衝擊、悲痛和忿怒。目前調查處於初步階段，警方呼籲公眾提供線索，並扣留一名涉案的16歲男孩協助調查。

管理「羅賓漢樹」的諾森伯蘭郡國家公園管理局稱，正與相關部門及夥伴合作了解事件，因此要求公眾暫時避免到當地。英國樹木學會行政總裁柏克（John Parker）認為，「羅賓漢樹」難以修復，即使它有可能從底部長出嫩枝，但都永遠無法長回原狀。

羅賓漢 香港 好萊塢

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