國際能源總署：1.5℃上限仍有希望 富國、北京須加速達碳中和

中國山西省芮城縣的太陽能設施，攝於2019年。（美聯社）

法新社、英國衛報報導，國際能源總署（IEA）26日表示，巴黎協定限制全球暖化幅度低於1.5℃（34.7℉）的目標仍可能達成，但許多富裕國家為此必須提早5年，在2045年達成碳中和，而中國則須提早10年，在2050年達到碳中和。

IEA在26日發布的「淨零排放路線圖」（Net Zero Roadmap）更新報告指出，目標在2050年達成淨零排放的多數已發展國家，應致力提前達成目標。發展中國家的淨零目標期限則不同，例如北京 為2060年，印度則是2070年，不過IEA最新報告指出，幾乎所有國家都應努力將期限提前。

IEA先前在2021年版的淨零排放路線圖中，指稱新的化石燃料開發不利於全球在世紀中達成低碳化目標，也讓1.5℃的升溫上限更難維持，不過IEA如今發現，隨著太陽能發電容量和電動車銷售等有所進步，淨零排放進展得到助力。

IEA指出，能源產業的變遷速度比許多人想像更快，綠能 科技的發展可望協助達成2030年前，三分之一的所需減排量。IEA表示，綠能崛起是全球氣候目標仍可能達成的主要原因。

IEA也對化石燃料投資 增加及高排放量提出示警。IEA署長比羅爾指出在過去兩年來，通往維持1.5℃上限的道路已窄化，但綠能科技正協助保持希望。