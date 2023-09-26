頒獎唯獨跳過非裔女孩 愛爾蘭體操協會挨轟「種族歧視」

愛爾蘭體操協會官員去年在一場頒獎儀式上跳過一名年輕非裔女孩，引發外界抨擊。（影片截圖）

愛爾蘭體操協會官員去年在一場頒獎儀式上跳過一名年輕非裔 女孩，引發外界抨擊，就連美國體操天后西蒙拜爾絲 （Simone Biles）也看不出下，稱「任何運動都沒有種族主義 的餘地」。

衛報和BBC等報導，在2022年3月的賽事影片中，一名評審向一排年輕體操運動員頒發參賽獎牌，卻跳過隊列中唯一的非裔女孩，最後甚至還把多的獎牌也帶走。攝影師、教練和其他官員皆未介入。與女孩家人達成的調解和解包括評審接受反種族主義培訓。

該影片瀏覽次數超過數百萬次。愛爾蘭體操協會22日發表道歉聲明，稱為「造成的不安」致歉，並稱該名非裔女孩在賽後確實獲得獎牌。

愛爾蘭體操協會在聲明中說，知道需要採取更多措施以確保「類似事情不會再次發生」，並譴責「任何形式的種族主義」。

愛爾蘭體操協會此前在社群媒體遭到廣泛抨擊，就連美國體操傳奇人物西蒙拜爾絲也發文痛批這段影片「讓她痛心」，稱「任何運動都沒有種族主義的餘地」。

愛爾蘭體操協會22日在聲明中坦承，於去年3月收到女孩母親的投訴，指控其存在種族主義行為，並指經過獨立調解，雙方已於今年8月達成一致的解決方案，涉事官員稱「對他們無心之過表達深切遺憾」。