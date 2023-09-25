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將砍樹蓋大樓…明治神宮外苑再開發案預計本月啟動 網連署反對

中央社／東京25日綜合外電報導
倡議人士今天提交一份近22萬5000人連署的請願書，以針對在日本東京市中心罕見綠地明治神宮外苑地區砍伐上千棵樹並拆除一座歷史悠久棒球場的計畫表達反對。圖為明治神宮。（美聯社資料照）
倡議人士今天提交一份近22萬5000人連署的請願書，以針對在日本東京市中心罕見綠地明治神宮外苑地區砍伐上千棵樹並拆除一座歷史悠久棒球場的計畫表達反對。圖為明治神宮。（美聯社資料照）

倡議人士今天提交一份近22萬5000人連署的請願書，以針對在日本東京市中心罕見綠地明治神宮外苑地區砍伐上千棵樹並拆除一座歷史悠久棒球場的計畫表達反對。

明治神宮外苑種植了許多樹木，鬱鬱蔥蔥。今年，在日本有史以來最熱的夏季，這個城市綠洲提供了民眾休息和遮蔭的場所，公園區也是明治神宮棒球場的所在地。日本著名作家村上春樹也曾在這裡受到啟發，因此成為作家。

法新社報導，預計本月啟動的明治神宮外苑再開發計畫將把體育設施夷為平地，並改建成數座並排的新高樓。

根據今天提交給東京都政府的請願書，當局將砍伐1000棵樹，而新的棒球場將會坐落在距離銀杏大道僅有6公尺之處。每年秋季，這條壯觀的金黃色走廊總會吸引大量遊客。

請願活動發起人科普（Rochelle Kopp）表示，「這些樹木都很高大，而且非常美麗。」她也參與了反對再開發計畫的相關訴訟案。

她告訴法新社，「參加網路連署的人數持續增加，因為隨著更多民眾了解計畫細節，就會有更多人對這項計畫感到不滿。這項計畫儘可能將更多摩天大樓塞進一個狹小的空間，永遠改變了人們喜愛的景觀。」

根據東京都政府官方網頁，開發商去年1月宣稱，他們計劃砍伐892棵樹。開發商和東京都政府宣稱，再開發案完成後，樹木數量和綠地面積實際上都會增加。

根據世界城市文化論壇（World Cities Culture Forum）的數據，截至2015年，東京的公園和花園等公共綠地占比居末段班，僅有7.4%。相較之下，2010年紐約的綠地占了27.0%，2019年首爾為27.9%，2022年倫敦則有33.0%。

日本 村上春樹

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