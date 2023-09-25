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印美雙邊展開「戰爭實踐」軍演 強化極端天候作戰能力

中央社／新德里25日專電
印度與美國今天在阿拉斯加展開為期兩週的「戰爭實踐」軍事演習，強化兩軍情誼以及在極端天候下的協同作戰能力。（取材自ADGPI - Indian Army貼文）
印度與美國今天在阿拉斯加展開為期兩週的「戰爭實踐」軍事演習，強化兩軍情誼以及在極端天候下的協同作戰能力。（取材自ADGPI - Indian Army貼文）

印度與美國今天在阿拉斯加展開為期兩週的「戰爭實踐」（Yudh Abhyas）軍事演習，強化兩軍情誼以及在極端天候下的協同作戰能力。

印度國防部宣布，「戰爭實踐」今起至10月8日在美國阿拉斯加州的韋恩萊特堡（Fort Wainwright）基地舉行，印度陸軍有350人參加，雙方將進行一系列戰術操演，強化協同作戰能力。

本屆演習著重於訓練「綜合戰鬥群」（Integrated Battle Group）在山區及極端氣候條件下的作戰能力。

印度國防部說，除了戰鬥、監偵、空降、爆破、後勤、傷兵撤離等實兵演習之外，「戰爭實踐」還包括指揮所演習、專家研討等項目。

這將是印度與美國第19次舉行「戰爭實踐」系列演習。印度國防部發言人巴布（A. Bharat Bhushan Babu）昨天在社群平台X發文說，「戰爭實踐」演習有助印美兩軍強化能力與情誼。

「戰爭實踐」演習是於2002年初登場，首3屆在印度舉行，之後由美國及印度輪流主辦；上次演習是於2022年11月在印度北阿坎德省（Uttarakhand）山區舉行，距中國印度邊界的實際控制線（LAC）不到100公里。

印度與中國於2020年6月在邊界爆發衝突，兩軍迄今仍在寒冷的喜馬拉雅山區部署重兵對峙。

另一方面，印度也於25日至30日期間派遣部隊到俄羅斯東方軍事重鎮海參崴（Vladivostok），參加東南亞國家協會國防部長擴大會議專家工作組會議（ADMM-Plus EWG）以及由俄羅斯、緬甸聯合主辦的反恐演習。

印度 國防部 俄羅斯

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