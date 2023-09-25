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脫歐「天大錯誤」 英人倫敦遊行促重返歐盟

編譯中心／綜合24日電
數以百計民眾23日在倫敦市中心揮舞著歐洲聯盟旗幟，呼籲英國重新加入歐盟。（Getty Images）
數以百計民眾23日在倫敦市中心揮舞著歐洲聯盟旗幟，呼籲英國重新加入歐盟。（Getty Images）

數以百計民眾23日在倫敦市中心揮舞著歐洲聯盟旗幟，呼籲英國重新加入歐盟。有抗議人士直呼英國脫歐（Brexit）是天大錯誤。

中央社引述法新社報導，「全國重回遊行」（National Rejoin March）在海德公園附近集合，預計在國會廣場來到最高點，一路上有駕駛鳴喇叭展現支持。抗議人士高舉的標示寫著「重回歐盟之路始於這裡」，以及「再次加入，重拾笑顏」。

「全國重回遊行」運動的訴求，是要求英國在2016年公投支持脫歐後再度加入歐盟。

2016年6月的英國脫歐公投在前首相卡麥隆任內舉辦，獲多數選民支持；脫歐協議由保守派前首相強生政府敲定，於2021年生效，並將於2025年重新審議。

「全國重回遊行」 領袖以及共同創辦人寇爾（Peter Corr）表示，他是因「感覺大家都放棄了」重回歐盟的理念，因此號召這次的遊行。

在英格蘭中部城市德比（Derby）開貨車維生的寇爾告訴英國聯合社（PA） 說：「英國脫歐是天大錯誤，我們全都付出了代價，對工人階級和較貧窮人口尤其如此，我們必須有所行動。」

抗議人士艾希禮（Rachel Ashley）臉上戴著以歐盟旗幟星星造型的大尺寸眼鏡告訴法新社說，她對英國脫歐感到憤怒無比，「有些人無比震驚，十分羞愧，感覺被當成傻子在耍」。

68歲退休人士史密斯（Frances Smith）同樣對脫歐很有意見，她自認為歐洲人，「剝奪我這個身分實在是太惡毒了」。

「衛報」報導，21歲抗議人士沙金特（Ceira Sergeant）在集會現場發言說，「舉行公投時我只有14歲，所以我同儕當中有許多人都沒有機會對這項議題發聲」。

而在政壇，反對派工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）不久前的一番話，遭執政保守黨指控他希望「破壞脫歐協議」。他昨天不得不出面否認他希望英國重新加入歐盟。

他堅稱沒有重新加入歐盟、關稅同盟或單一市場的計畫。

英國國會第4大黨自由民主黨過去雖矢言要「停止英國脫歐」，黨魁戴維（Ed Davey）現在同樣表示選民已不再公開「談論歐洲」。

戴維在23日一年一度黨大會之前表示，「我們希望英國重回歐洲中心，但我們也務實地知道，這並非一蹴可幾之事。」

數以百計民眾23日在倫敦市中心揮舞著歐洲聯盟旗幟，呼籲英國重新加入歐盟。有抗議人...
數以百計民眾23日在倫敦市中心揮舞著歐洲聯盟旗幟，呼籲英國重新加入歐盟。有抗議人士直呼英國脫歐（Brexit）是天大錯誤。（歐新社）

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