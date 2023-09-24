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拜登將主持太平洋島國峰會 擬宣布外交承認庫克群島、紐埃

編譯高詣軒／即時報導
總統拜登（中）去年9月29日，在白宮和多名太平洋島國領袖合影。（路透）
總統拜登（中）去年9月29日，在白宮和多名太平洋島國領袖合影。（路透）

路透報導，總統拜登本周稍後將主持與太平洋島國領袖的第2次峰會，以期拉攏各島國，防止北京在該地區擴張影響力。報導稱，預期美方將首度正式外交承認該地區的庫克群島、小島國紐埃，並承諾進一步提供基礎建設資金。

路透指出，太平洋諸島地區具戰略意義，華府向來將其視為自家「後院」。美國在三天的會議中，預計承諾海底電纜等基建經費。今年的優先事項包括氣候變遷、經濟成長、永續發展、公共衛生和對抗非法捕魚等。

不過，近年和北京加深關係的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，將不會出席今年峰會。一名拜登政府高階官員表示，美方對此感到失望。

拜登去年在白宮和太平洋諸島領袖舉行首次峰會，原本預計5月在島國巴布亞紐幾內亞再度聚首，但當時華府面臨舉債上限危機，使拜登提早結束亞洲行。

去年有14個太平洋島國與會，華府承諾協助諸島國抵禦北京的「經濟脅迫」，並提出一項共同宣言，決意強化夥伴關係，宣稱各國共享讓該地區的民主制度得以繁盛的理念。

路透引述美國官員指出，各島國領袖24日將在巴爾的摩的碼頭參觀美國海巡船隻，並聽取美國海巡官員有關打擊非法捕魚的簡報，當天並會出席職業美式足球聯盟NFL的賽事。多名NFL球員具太平洋島國裔的背景。

拜登 北京 華府

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