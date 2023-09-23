努力27年過關 印度議會為婦女保留33%席位

印度總理莫迪和女性議員一同慶主法案過關。（取材自X平台）

印度 國會通過「婦女保障席次法案」，在總統簽字後即可成為正式法律。一旦開始實施，國會下議院與各省省議院將為來自弱勢族群的女性保留33%的席位。印度國會早在1996年就曾提出類似法案，27年後在本屆順利過關。

印度國會18日至22日舉行特別會議，司法部 長、同時也是下議院議員的米格瓦（Arjun Ram Meghwal）於19日提出「婦女保障席次法案」（Women's Reservation Bill）。

法案20日在下議院以454票贊成、2票反對的壓倒性優勢過關；上議院接續再於21日晚間以214票贊成、無人反對通過。

印度國會在這期特別會議中移師新建的國會大樓開議，「婦女保障席次法案」成為國會在新大樓提出的第一個法案。

總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X貼出與女性議員同慶的照片，並讚道，這項法案讓女性力量融入國家改革的核心，為印度帶來更光明、更具包容性的未來。

「婦女保障席次法案」效期15年，為婦女在下議院和各省省議會提供33%的保障席次，其中還有特定比例需保留給弱勢族群，但不包括上議院。

在本屆國會議員當中，女性議員在上議院與下議院都只占不到15%；在許多省分的省議會，女性議員更是不到10%。

事實上，印度國會早在1996年就曾提出類似法案，但直到本屆才順利過關。然而，在法案辯論過程中，何時實施成為執政與在野兩陣營的攻防重心。

根據法案條文，新措施將在印度完成新的人口普查 以及選區重劃之後，才會開始實施，而根據2002年進行的一次修憲會議，下一次的選區重劃將在2026年之後才會進行。