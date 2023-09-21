歐洲人權獎提名馬斯克 伊朗頭巾女呼聲最高

圖為伊朗報紙頭版印有伊朗已故庫德族女子艾米尼照片。（路透）

2023年歐洲最高人權獎沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）提名名單公布，伊朗 已故庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）獲得提名，億萬富豪馬斯克 也在名單內，但其言行飽受爭議。

中央社引述法新社報導，歐洲議會的三個最大政治團體都支持將艾米尼列入沙卡洛夫獎提名名單，這個獎項將於12月頒布，艾米尼是最有可能的獲獎者。她於2022年9月16日逝世，當時才22歲，她因為被控違反伊朗嚴格的女性服裝規定、未正確佩戴頭巾，遭到宗教警察羈押，在拘留期間疑似遭暴力對待而身亡，引爆伊朗全國大規模的抗議活動。

世界多地接著也爆發相關示威，包括巴黎、雪梨、多倫多及紐約等地。艾米尼成為了伊朗的「婦女、生命、自由」運動象徵，但被視為伊朗神職人員統治政府的最大挑戰。

歐洲議會小型極右團體「認同與民主黨 團」是唯一提名馬斯克的組織，該團體包含民族主義及極右派議員。

馬斯克試圖將自己描繪成言論自由捍衛者，但遭到一些人權組織批評，因為他被控允許其社群平台X增加反猶太和其他仇恨言論。

此外，馬斯克也因為讓美國前總統川普及其他極右翼崇拜的民粹主義人物重返X而引發爭議。